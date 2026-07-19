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भगवान राम का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे अभिजीत; बरखा त्रेहन ने बताया, क्यों फेंकी स्याही

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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बरखा त्रेहन ने दावा किया है कि अभिजीत दीपके और उनके साथी भगवान राम का मजाक उड़ा रहे थे और इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने उन पर स्याही फेंकी। 

भगवान राम का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे अभिजीत; बरखा त्रेहन ने बताया, क्यों फेंकी स्याही

जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली बरखा त्रेहन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अभिजीत दीपके और उनके साथी भगवान राम का मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने उन पर स्याही फेंकी।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्याही फेंकने के बाद उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। बरखा त्रेहन ने कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। अभिजीत और उसके साथी मंच पर ही भगवान श्री राम और माता सीता का मज़ाक उड़ा रहे थे। मैंने विरोध जताने के लिए अभिजीत पर स्याही फेंकी। मैं ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वे टिप्पणियां मां दुर्गा, माता काली या भगवान श्री राम के बारे में हों।

बरखा त्रेहन ने कहा जहा तक गुंडों की बात है, उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा; उन्होंने मुझे मारा-पीटा और मेरे बाल नोंचे। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके केवल सोनम वांगचुक को इस्तेमाल कर रहे हैं और यही बताने वह जंतर मंतर गई थीं।

उन्होंने आगे कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था; मैंने कोई हिंसा नहीं की थी। फिर भी, उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादा हिंसा की, और वे सोनम वांगचुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सोनम वांगचुक को यही बताने गई थी: कि वे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया था।

शनिवार को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के लिए अभिजीत दीपके ने अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद वह वहां मौजूद समर्थकों को मंच से संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बरखा त्रेहन ने पीछे से आकर उन पर इंक फेंक दी। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उधर अभिजीत दीपके ने समर्थकों से बार-बार अपनी जगह पर बैठे रहने और उत्तेजित नहीं होने की अपील की। घटना के बाद दीपके ने कहा, नीला मेरा रंग है। जय भीम। पुलिस बरखा त्रेहन को कार्यक्रम स्थल से ले गई। वहां से ले जाए जाने के दौरान बरखा त्रेहन ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसने धार्मिक नारे भी लगाए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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