अभिजीत दीपके ने PM से कर दी नई डिमांड, कहा- उम्मीद है मोदी एक और वीडियो पोस्ट करेंगे
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब प्रधानमंत्री मोदी से नई मांग कर दी है। दीपके ने कहा कि उम्मीद है कि इस संबंध में वह एक और वीडियो पोस्ट करेंगे। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 12 साल के बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर दीपके ने पीएम से माफी की मांग की।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान 12 साल के बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। दीपके ने पीएम मोदी के उस वीडियो का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ गाली-गलौज करने के लिए छात्रों को माफ कर दिया था। दीपके ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम का एक और वीडियो आएगा जिसमें वे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के लिए माफी मांगेंगे।
दीपके ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि कल हम सबने मोदी जी का वीडियो देखा जिसमें वे कह रहे थे कि वे बच्चों को माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे आज रात एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें, मुझे उम्मीद है कि वे 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगेंगे। दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 12 साल की लड़कियों के सिर पर मारा। महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा। दीपके ने आगे कहा कि इसलिए, मैं चाहता हूं कि मोदी जी उन लड़कियों से माफी मांगें जिन्हें पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा था।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक वीडियो मैसेज में कहा कि वह उन छात्रों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे थे। उन्होंने उन्हें भटके हुए बच्चे बताया और कहा कि उन्हें सजा या लंबी कानूनी कार्रवाई के बजाय सही राह दिखाने की जरूरत है।
अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बदला लेने के बजाय छात्रों को सुधारने में मदद करें। पीएम ने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने बहुत भद्दी गालियां दीं। गालियां मुझे दी गईं और मेरी दिवंगत मां को भी गालियां दी गईं।
मोदी ने कहा कि समाज का गुस्सा जायज है। खासकर युवा महिलाओं द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर। लेकिन, हमारा ध्यान उन्हें कानूनी लड़ाई में धकेलने के बजाय सही राह दिखाने पर होना चाहिए। पीएम ने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं और उन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। हम उन्हें सजा देकर, अदालतों के चक्कर लगवाकर या समाज में परेशान करके हालात नहीं बदल सकते।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह छात्रों को माफ करना चाहते हैं और समाज से भी ऐसा ही करने की अपील की। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे गलती से जीभ कट जाने पर लोग अपने दांत नहीं तोड़ते, वैसे ही समाज को भी अपने बच्चों की गलतियों के कारण उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। पीएम ने कहा कि कभी-कभी हमारी जीभ दांतों के नीचे आ जाती है और खून निकल आता है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। उसी तरह बच्चे भी हमारे ही हैं।
पीएम ने छात्रों से इस घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए मोदी ने उन्हें राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि बच्चों आओ, हम सब मिलकर देश के लिए आगे बढ़ें। कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें। मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहनत करता हूं। इसलिए आओ, हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उसी दिन आई, जब जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक लड़की द्वारा कथित तौर पर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो को लेकर FIR दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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