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धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया है; इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके के पिता

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात करते हुए अभिजीत दीपके के पिता ने कहा कि इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। इस्तीफा देते समय भी उन्होंने छात्रों के हितों के बारे में सोचा।

धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया है; इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके के पिता
अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। सरकार ने सीजेपी की सभी मांगे मान ली है जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी अब जंतर-मंतर को खाली कर रहे है। अभिजीत दीपके के माता पिता भी इस जीत से काफी खुश हैं लेकिन प्रदर्शन के दौरान अपने बेटे की चिंता में गुजरा हर पल उन्हें अभी भी याद है। अभिजीत दीपके की मां ने बताया कि जब अभिजीत को मारा गया तब वह बहुच डर गई थीं और हर पल उन्हें चिंता लगी रहती थी कि अभिजीत के साथ क्या होगा। उधर अभिजीत दीपके के पिता ने भी बेटे के लिए चिंता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है।

दीपके के पिता भगवानराव दीपके ने कहा कि बिना किसी राजनीतिक बैग्राउंड के उनके बेटे द्वारा सीजेपी की स्थापना किए जाने के बाद से परिवार लगातार डर के साए में जी रहा था। प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए भगवानराव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पद छोड़ते हुए छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा, इसे किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। इस्तीफा देते समय भी उन्होंने छात्रों के हितों के बारे में सोचा।

गिरफ्तारी के डर से अभिजीत को देश लौटने के लिए किया था मना

उन्होंने कहा, जब अभिजीत राजनीति में कदम रखा तो हम सभी चिंतित थे। वह मेरी इच्छा के खिलाफ गया। हमारे परिवार में किसी की भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। भगवानराव ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी के डर से जून में दीपके से कहा था कि वह अमेरिका से भारत न लौटे। उन्होंने कहा, हम इतने डरे हुए थे कि शुरुआती दिनों में हम घर छोड़कर कोंकण में रहने चले गए थे। हम पर जबरदस्त दबाव था। हमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही थीं। भगवानराव ने कहा कि इस चिंता का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। उन्होंने कहा, हम इतने कमजोर हो गए थे कि मुश्किल से खड़े हो पाते थे। हम दिन में मुश्किल से एक रोटी खा पा रहे थे। हम न ठीक से खा पाते थे और न ही सो पाते थे। आंदोलन के दौरान दीपके पर दो बार हमला हुआ।

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20 जुलाई को एक पुलिस अधिकारी द्वारा दीपके को खींचे जाने की घटना याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि अगर अभिजीत पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तो वह नहीं बचेगा। ईश्वर की कृपा से वह सुरक्षित है। मुझे लगता है कि अब उसे घर आ जाना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए।

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अभिजीत की मां बोलीं- भूख नींद हो गई थी गायब

अभिजीत दीपके की मां अनिता दीपके ने कहा, उन लोगों ने अभिजीत को थप्पड़ मारा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नींद भी नहीं आई। मैं रात 3-4 बजे तक जागती रही। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। हम दोनों ही ना तो सो पाते थे और नहीं भूख लगती थी। 7 जून के बाद से हमारा घर में मन नहीं लग रहा था। उसने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, मैं उससे जल्दी घर आने को कहूंगी। अगर वह नहीं आया, तो हम जाकर उसे वापस लाएंगे। मैं उसे कसकर गले लगाऊंगी और उसकी आरती उतारूंगी। पिछली बार जब वह यहां आया था, तो उसने यह कहते हुए मुझे आरती उतारने से रोक दिया था कि वह कोई खास व्यक्ति नहीं है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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