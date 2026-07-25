धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया है; इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके के पिता
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात करते हुए अभिजीत दीपके के पिता ने कहा कि इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। इस्तीफा देते समय भी उन्होंने छात्रों के हितों के बारे में सोचा।
अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। सरकार ने सीजेपी की सभी मांगे मान ली है जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी अब जंतर-मंतर को खाली कर रहे है। अभिजीत दीपके के माता पिता भी इस जीत से काफी खुश हैं लेकिन प्रदर्शन के दौरान अपने बेटे की चिंता में गुजरा हर पल उन्हें अभी भी याद है। अभिजीत दीपके की मां ने बताया कि जब अभिजीत को मारा गया तब वह बहुच डर गई थीं और हर पल उन्हें चिंता लगी रहती थी कि अभिजीत के साथ क्या होगा। उधर अभिजीत दीपके के पिता ने भी बेटे के लिए चिंता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है।
दीपके के पिता भगवानराव दीपके ने कहा कि बिना किसी राजनीतिक बैग्राउंड के उनके बेटे द्वारा सीजेपी की स्थापना किए जाने के बाद से परिवार लगातार डर के साए में जी रहा था। प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए भगवानराव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पद छोड़ते हुए छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा, इसे किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इतने बड़े पद को छोड़ने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। इस्तीफा देते समय भी उन्होंने छात्रों के हितों के बारे में सोचा।
गिरफ्तारी के डर से अभिजीत को देश लौटने के लिए किया था मना
उन्होंने कहा, जब अभिजीत राजनीति में कदम रखा तो हम सभी चिंतित थे। वह मेरी इच्छा के खिलाफ गया। हमारे परिवार में किसी की भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। भगवानराव ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी के डर से जून में दीपके से कहा था कि वह अमेरिका से भारत न लौटे। उन्होंने कहा, हम इतने डरे हुए थे कि शुरुआती दिनों में हम घर छोड़कर कोंकण में रहने चले गए थे। हम पर जबरदस्त दबाव था। हमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही थीं। भगवानराव ने कहा कि इस चिंता का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। उन्होंने कहा, हम इतने कमजोर हो गए थे कि मुश्किल से खड़े हो पाते थे। हम दिन में मुश्किल से एक रोटी खा पा रहे थे। हम न ठीक से खा पाते थे और न ही सो पाते थे। आंदोलन के दौरान दीपके पर दो बार हमला हुआ।
20 जुलाई को एक पुलिस अधिकारी द्वारा दीपके को खींचे जाने की घटना याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि अगर अभिजीत पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तो वह नहीं बचेगा। ईश्वर की कृपा से वह सुरक्षित है। मुझे लगता है कि अब उसे घर आ जाना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए।
अभिजीत की मां बोलीं- भूख नींद हो गई थी गायब
अभिजीत दीपके की मां अनिता दीपके ने कहा, उन लोगों ने अभिजीत को थप्पड़ मारा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नींद भी नहीं आई। मैं रात 3-4 बजे तक जागती रही। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। हम दोनों ही ना तो सो पाते थे और नहीं भूख लगती थी। 7 जून के बाद से हमारा घर में मन नहीं लग रहा था। उसने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, मैं उससे जल्दी घर आने को कहूंगी। अगर वह नहीं आया, तो हम जाकर उसे वापस लाएंगे। मैं उसे कसकर गले लगाऊंगी और उसकी आरती उतारूंगी। पिछली बार जब वह यहां आया था, तो उसने यह कहते हुए मुझे आरती उतारने से रोक दिया था कि वह कोई खास व्यक्ति नहीं है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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