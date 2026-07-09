छात्र बीमार पड़ रहे, पुलिस ने नहीं दी तिरपाल लगाने की मंजूरी; अभिजीत दीपके का दावा
कॉकरोच जनता पार्टी 20 दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है। इस बीच अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि भारी बारिश के बावजूद पुलिस ने धरनास्थल पर तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से जारी है। इस बीच सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि भारी बारिश के बावजूद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनस्थल पर तिरपाल लगाने की अनुमति दी। उन्होंने दावा किया है कि छात्र भीगते रहे और बीमार भी पड़ गए लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर तिरपाल ले जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान खुद पुलिस बिलकुल नहीं भीगी। वह सुरक्षित आश्रय में रहे।
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह तिरपाल ना लगाने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, हम भीग चुके हैं। सभी छात्र भीग गए हैं। हमारे कपड़े गीले हो गए हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। कृपया सर की वर्दी सबको दिखाएं। इसे देखें यह हमेशा की तरह सफेद चमक रही है। कृपया सर के जूते सबको दिखाएं। उनकी वर्दी या जूतों पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। लोगों के पैर खराब हो रहे हैं। देखें कि उनकी वर्दी कितनी बेदाग और चमकदार है। और सर कह रहे हैं कि अंदर तिरपाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऊपर से आदेश आने तक छात्रों को भीगने दें। क्या छात्रों का भीगना ठीक है? क्या छात्रों का बीमार पड़ना ठीक है?
संसद तक मार्च का ऐलान
सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक भी उनका साथ देते हुए 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वह मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेगी। सोनम वांगचुक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की। उसका कहना था कि यह मार्च परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों को न्याय दिलाने, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की मांग उठाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए निकाला जाएगा।
वांगचुक ने क्या की अपील?
वांगचुक ने बुधवार रात एक पोस्ट में देश भर के लोगों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। वांगचुक ने कहा, देशभर से सैकड़ों लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं, मुझसे अनशन तोड़ने के लिए कहा है। यह मेरे लिए भी बहुत आसान काम है। चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। उन्होंने कहा, लेकिन क्या रिया और आकांक्षा जैसे जिन 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, क्या वह रुक जाएंगी? या फिर अगले साल 40 और फिर 80 बच्चे ऐसा ही कदम उठाएंगे ? शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिया आपके घर से नहीं थी, आपकी बहन नहीं थी।
उन्होंने कहा, और हमारा यह सिस्टम कब सुधरेगा? क्या हम लद्दाख और हिमालय के पहाड़ों और नदियों को बचा पाएंगे? फिलहाल तो मैं यह कह सकता हूं कि अगले 10-12 दिन मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मजबूत रह सकता हूं। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज्यादा आप हरकत कर सकते हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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