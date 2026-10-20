खुद को बचाने के लिए सबकुछ सौरभ-आशु पर डाल रहे दीपके? रात में CJP फाउंडर बोले- 'हमें कोई शर्म नहीं!'
दीपके ने ट्रोल्स पर तंज सकते हुए कहा कि हर कोई तुम्हारे पापा जैसा इनसिक्योर नहीं होता है कि वो जो बोलेंगे, वही करना चाहिए और उनके सामने कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने दशहरा के मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सभी युवाओं से अपील की है कि वे सभी त्योहार के इस समय में फिलहाल अपने परिवारवालों के साथ मनाएं। दीपके के संदेश से संकेत मिलता है कि इस आंदोलन में अब कुछ ठहराव आ सकता है, जिसने सरकार को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर किया था।
दरअसल, मई में CJP की स्थापना के बाद से ही संस्थापक अभिजीत दीपके सक्रिय हैं। अमेरिका से भारत आने के बाद उनकी अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी लगातार विरोध-प्रदर्शनों में जुटी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हफ्तों तक चले आंदोलन की बात हो या फिर स्कूलों में छापेमारी, और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन की बात हो; CJP लगातार सक्रिय रही है लेकिन दीपके ने जो दशहरा पर वीडियो संदेश जारी किया है, उससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल उन्होंने आंदोलनों पर ब्रेक लगा दिया है।
दीपके असली लीडर नहीं
इसी वीडियो में उन्होंने यह बात भी बेहिचक कबूल की है कि इतने दिनों तक जो भी आंदोलन चले और सफल हुए उसके पीछे सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका का हाथ है। उन्होंने कहा, वे इस प्रोटेस्ट के असली लीडर नहीं है। वे केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस प्रोटेस्ट का असली लीडर वही दोनों हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके खुद को बचाने के लिए सबकुछ सौरभ-आशु पर डाल रहे हैं। ट्रोल्स के इन आरोपों पर सफाई देते हुए दीपके ने रात में फिर एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है।
आशु और सौरभ उनसे ज्यादा तेज और ब्रिलिएंट
इस वीडियो में दीपके स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सच है कि आशु और सौरभ उनसे ज्यादा तेज और ब्रिलिएंट हैं। दीपके ने कहा कि हम तानाशाही प्रवृति के नहीं हैं कि हम जो कहें, वही सच है, जो कहें उसे ही मानो। दीपके ने कहा कि अगर हमसे कोई बेहतर है तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई संकोच और शर्म नहीं है। हममें कोई असुरक्षा का भी भाव नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि मैं खुले मन से यह स्वीकार करता हूं कि सौरभ और आशुतोष मुझसे कई गुणा बेहतर हैं। वो हमसे बेहतर चीजों को समझ सकते हैं और फैसले ले सकते हैं और यह स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं आ रही है। दीपके ने ये भी कहा कि वे दोनों न केवल उनसे बेहतर नेता हैं बल्कि बेहतर इंसान भी हैं।
हम एकजुट हैं
दीपके ने कहा कि वे दोनों मेरे भाई हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है कि दोनों भाई बहुत स्मार्ट, बुद्धिमान, त्वरित फैसले लेने वाले और अच्छे इंसान हैं। इसी के साथ उन्होंने ट्रोल्स पर तंज सकते हुए कहा, "हर कोई तुम्हारे पापा जैसा इनसिक्योर नहीं होता है कि वो जो बोलेंगे, वही करना चाहिए और उनके सामने कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता। हमारा तानाशाही वाला माइंडसेट नहीं है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं, जहां पर हमलोग एक-दूसरे से सारी चीजें डिसकस करते हैं और जिसका आइडिया या सजेशन बेस्ट होता है, हम वो करते हैं।" दीपके ने दो टूक कहा कि इस तरह की बातें कहकर आपलोग हमें बांट नहीं सकते। हम एकजुट हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।