खुद को बचाने के लिए सबकुछ सौरभ-आशु पर डाल रहे दीपके? रात में CJP फाउंडर बोले- 'हमें कोई शर्म नहीं!'

दीपके ने ट्रोल्स पर तंज सकते हुए कहा कि हर कोई तुम्हारे पापा जैसा इनसिक्योर नहीं होता है कि वो जो बोलेंगे, वही करना चाहिए और उनके सामने कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने दशहरा के मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सभी युवाओं से अपील की है कि वे सभी त्योहार के इस समय में फिलहाल अपने परिवारवालों के साथ मनाएं। दीपके के संदेश से संकेत मिलता है कि इस आंदोलन में अब कुछ ठहराव आ सकता है, जिसने सरकार को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर किया था।

दरअसल, मई में CJP की स्थापना के बाद से ही संस्थापक अभिजीत दीपके सक्रिय हैं। अमेरिका से भारत आने के बाद उनकी अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी लगातार विरोध-प्रदर्शनों में जुटी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हफ्तों तक चले आंदोलन की बात हो या फिर स्कूलों में छापेमारी, और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन की बात हो; CJP लगातार सक्रिय रही है लेकिन दीपके ने जो दशहरा पर वीडियो संदेश जारी किया है, उससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल उन्होंने आंदोलनों पर ब्रेक लगा दिया है।

दीपके असली लीडर नहीं इसी वीडियो में उन्होंने यह बात भी बेहिचक कबूल की है कि इतने दिनों तक जो भी आंदोलन चले और सफल हुए उसके पीछे सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका का हाथ है। उन्होंने कहा, वे इस प्रोटेस्ट के असली लीडर नहीं है। वे केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस प्रोटेस्ट का असली लीडर वही दोनों हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके खुद को बचाने के लिए सबकुछ सौरभ-आशु पर डाल रहे हैं। ट्रोल्स के इन आरोपों पर सफाई देते हुए दीपके ने रात में फिर एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है।

आशु और सौरभ उनसे ज्यादा तेज और ब्रिलिएंट इस वीडियो में दीपके स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सच है कि आशु और सौरभ उनसे ज्यादा तेज और ब्रिलिएंट हैं। दीपके ने कहा कि हम तानाशाही प्रवृति के नहीं हैं कि हम जो कहें, वही सच है, जो कहें उसे ही मानो। दीपके ने कहा कि अगर हमसे कोई बेहतर है तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई संकोच और शर्म नहीं है। हममें कोई असुरक्षा का भी भाव नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि मैं खुले मन से यह स्वीकार करता हूं कि सौरभ और आशुतोष मुझसे कई गुणा बेहतर हैं। वो हमसे बेहतर चीजों को समझ सकते हैं और फैसले ले सकते हैं और यह स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं आ रही है। दीपके ने ये भी कहा कि वे दोनों न केवल उनसे बेहतर नेता हैं बल्कि बेहतर इंसान भी हैं।