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दिल्ली के जंतर-मंतर पर रात को जमावड़ा; सड़क तक बिखरे प्रदर्शनकारी, क्या तैयारी?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार रात को प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा देखी गई। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को मंजूरी नहीं दी है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और धारा 163 लागू कर दी है। 

आशीष सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संसद मार्च के लिए उनकी तैयारी पूरी है। रविवार रात को जंतर-मंतर का दृश्य बदला नजर आ रहा है। गर्मी और उमस के बावजूद पूरा प्रदर्शन स्थल खचाखच भरा है। लोगों का कहना है कि वह संसद मार्च के लिए रविवार रात को जंतर-मंतर पर ही रुकेंगे।

सोने के लिए चादरें भी साथ लाए लोग

लोग अपने साथ पोस्टर, बैनर और सोने के लिए चादर भी साथ लाए हैं। वहीं CJP के प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च से पहले पुलिस ने नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की ओर से लोगों को जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है।

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने रविवार को X पर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस साफ करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और ना ही दी गई है। नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 (पहले की धारा 144 सीआरपीसी) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

प्रदर्शन की जगह को छोड़, जुलूस पर रोक

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि जंतर-मंतर पर तय प्रदर्शन की जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर मार्च, जुलूस, प्रदर्शन पर सख्त रोक है। इसके लिए पहले से मंजूरी लेनी होगी। DCP ने चेतावनी दी कि रोक वाले आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कानून का सम्मान करें

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से गुजारिश करती है कि वे कानून का सम्मान करें। लोगों से खास अपील है कि वे किसी भी गैर-कानूनी सभा या मार्च में शामिल ना हों। लोगों से अपील है कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।

मार्च की अनुमति नहीं

दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि CJP को प्रस्तावित मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है। हम हाई-सिक्योरिटी जोन में किसी भी अवैध मार्च की अनुमति नहीं देंगे। संसद सत्र के दौरान एहतियाती तैनाती जारी रहेगी। यही नहीं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

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रात में भी नारेबाजी

प्रदर्शन स्थल पर रात अलग-अलग छात्र संगठन डफली के साथ गाते नजर आए। जंतर मंतर के आस-पास अतिरिक्त फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जंतर मंतर की ओर आने वाले कुछ रास्ते बंद भी कर दिए हैं।

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प्रदर्शन स्थल फुल, सड़क तक प्रदर्शनकारी

जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल भीड़ से खचाखच भर गया है। प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने वाली कुछ सड़कों को बंद किया है। ऐसे में लोग सड़क तज जमा हो रहे हैं। लोग पानी के टैंकर, बैरिकैडिंग पर चढ़कर नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन स्थल तक जाने के लिए लोगों को लंबी लाइनों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आस-पास की सड़कों तक भीड़ है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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