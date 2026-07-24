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अभिजीत दीपके ने रात में बढ़ाई अपनी 'पावर' और जंतर-मंतर पर 'जंग में नया आगाज'

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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बुखार और शरीर दर्द से जूझ रहे अभिजीत दीपके ने रातभर अस्पताल में इलाज कराया और सुबह वह एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए, जहां उन्होंने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके को रातभर लगे इंजेक्शन।

बुखार और शरीर दर्द से जूझ रहे अभिजीत दीपके ने रातभर अस्पताल में इलाज कराया और सुबह वह एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद एक महीने से जारी जंग में नई शुरुआत की है। अस्पताल में ताकत जुटाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की है। उन्होंने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है।

अभिजीत पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ नहीं हैं। पहले उल्टी-दस्त की शिकायत हुई और फिर बुखार और शरीर दर्द से ने उन्हें परेशान कर दिया। आखिरकर उन्हें गुरुवार को जंतर-मंतर से कुछ समय के लिए हटना पड़ा। दीपके ने सोशल मीडिया पर बताया कि पेनकिलर लेकर वह किसी तरह बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आराम के लिए कुछ घंटों के लिए जाना होगा। उन्होंने जंतर-मंतर पर नहीं दिखने को लेकर माफी मांगी। हालांकि, शाम को वह कुछ समय के लिए जंतर-मंतर पर लौटे।

रातभर कराया इलाज

हालांकि, अभिजीत दीपके को एक बार फिर रात में इलाज के लिए जाना पड़ा। उन्होंने अपना इलाज कहां कराया इसकी जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर को घर बुलाकर रातभर इलाज कराया है। दीपके ने देर रात एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ दिख रहा है। उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘चार्ज हो रहा हूं।’

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


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सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


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