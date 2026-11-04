ज्ञानेश कुमार के फैसले पलटे गए, अब तो और बड़ा सवाल; ECI के 'यूटर्न' पर अभिजीत दीपके
फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के फैसले पलट दिए गए, लेकिन इससे और ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि क्या होता यदि खुलासा नहीं हुआ होता और लोगों ने गुस्सा नहीं दिखाया होता?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला किया है। दीपके ने कहा कि फैसलों को बदल दिए जाने के बाद और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने पूछा कि क्या होता यदि अखबार की रिपोर्ट नहीं आई होती और लोगों ने गुस्सा जाहिर नहीं किया होता?
अभिजीत दीपके ने फॉर्म-6 को लेकर ताजा फैसले के बाद सीईसी को निशाना बनाते हुए कहा, 'ज्ञानेश कुमार की ओर से लिए गए अब सभी फैसले बदल दिए गए। लेकिन उन फैसलों को पलट दिए जाने से और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यदि उनके कदम इतने गंभीर थे कि पलटने की आवश्यकता पड़ी तो जिम्मेदार शख्स को परिणाम नहीं भुगतना चाहिए? इससे भी महत्वपूर्ण क्या होता यदि पत्रकार ने खुलासा नहीं किया होता? क्या होता यदि लोगों ने आक्रोश नहीं दिखाया होता? क्या ये फैसले कभी नहीं बदले जाते? कितने ही ऐसे फैसले बिना सवालों का सामना किए रह जाते हैं, क्योंकि कोई उन्हें उजागर नहीं करता?'
इस्तीफा मांग सौरभ दास बोले- आने वाले सभी चुनाव…
वहीं, सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने कहा कि यदि सभी गलतियां कबूल कर ली गईं और यूटर्न ले लिया गया है तो ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर कहा, 'यदि सभी गलतियां स्वीकार कर ली गईं और पूरी तरह यूटर्न ले लिया गया है तो क्या जावबदेही नहीं तय होनी चाहिए? ज्ञानू को इस्तीफा देना चाहिए। इस जवाबदेही के बिना उनकी अगुआई में होने वाले सभी आगामी चुनाव गंभीर संदेहों और संभावित बड़ी गड़बड़ियों से घिर होंगे। बीजपी जीत सकती है, लेकिन लोग समझेंगे कि केवल ज्ञानू और उनके गुर्गों की वजह से। यह देश के लिए विनाशकारी परिणाम होगा।'
फॉर्म-6 पर क्या है चुनाव आयोग का फैसला
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पहले से पंजीकृत मतदाता भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं। आयोग के अनुसार, ऐसा आवेदन अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा और इसके आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी।
सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुछ लोगों के नाम नहीं है और वे 'फॉर्म 6' जमा करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस फॉर्म में एक घोषणा-पत्र भी देना है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने कहा, 'इसलिए, ऐसे मतदाताओं का मानना है कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद फॉर्म छह जमा करना एक झूठी घोषणा करने के समान होगा और इसके लिए वे 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई के भागी बन सकते हैं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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