यह काम नहीं आएगा, और अविश्वास बढ़ेगा; अभिजीत दीपके अब क्यों सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार जो कर रही है, उससे सवाल तो खत्म नहीं होगें पर लोगों में अविश्वास बढ़ जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही प्रदर्शन पर अभी ब्रेक लगा दिया है लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ इसके जुबानी हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अब उन्होंने सोशल मीडिया से पोस्ट और अकाउंट हटाने का दावा करते हुए सरकार को आगाह किया है इससे लोगों में और अविश्वास पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि केवल इस्टाग्राम से पोस्ट और अकाउंट हटा देने मात्र से वे लोगों के सवाल खत्म नहीं कर सकते।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम पर की जा रही सख्ती काम नहीं आएगी। सरकार हर दिन हजारों पोस्ट और अकाउंट हटा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक अहम बात को नजरअंदाज कर रही है। इंस्टाग्राम तो बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के पीछे की वजहें सोशल मीडिया से कहीं बाहर मौजूद हैं, और अकाउंट हटा देने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। उल्टा, इस सेंसरशिप से उन लोगों के बीच और ज्यादा अविश्वास पैदा होने का खतरा है, जिन्हें सरकार को जवाब देना चाहिए।
केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर भी उठाया सवाल
इससे पहले अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार चीन सीमा पर हालात सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली में प्रदर्शनों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर रही है। म्यांमा में सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक का जिक्र करते हुए दीपके ने सवाल उठाया कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा नहीं है कि वह हमारे देश का झंडा लहराना चाहता था। अगर वह हमारे देश का झंडा लहराना चाहता तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन वह तो सिर्फ कुछ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
दीपके ने भारत-चीन सीमा पर चुनौतियों को लेकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात बलों को दिल्ली में प्रदर्शन रोकने के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इसलिए चिंता की कई बातें हैं, लेकिन प्राथमिकता वही है। मैथ्यू वैनडाइक कोई बड़ी प्राथमिकता नहीं है, भारत-चीन सीमा की सुरक्षा कोई बड़ी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? दिल्ली में कोई प्रदर्शन न करे, दिल्ली में कोई ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग न करे।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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