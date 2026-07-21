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मैं माफी मांगता हूं; CJP चीफ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से क्यों कहा ऐसा

By Sudhir Jha
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अभिजीत दीपके ने उन प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी है जो सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस ऐक्शन में घायल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे।

मैं माफी मांगता हूं; CJP चीफ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से क्यों कहा ऐसा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को ‘संसद मार्च’ के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी है। दीपके ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। उन्होंने घायल हुए प्रदर्शनकारियों से व्यक्तिगत तौर पर बात करने और उनसे माफी मांगने की इच्छा जाहिर की है।

अभिजीत दीपके ने संसद मार्च के अगले दिन मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए उन प्रदर्शनकारियों और खासकर लड़कियों से माफी मांगी जो कथितौर तौर पर पुलिस के द्वारा पीटे गए। खुद जंतर-मंतर पर ही रहने की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रहे दीपके ने कहा, 'मैं अपने सभी समर्थकों, खासकर उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों ने पीटा। मैं बेहतर कर सकता था। मैं दिल्ली पुलिस के अमानवीय ऐक्शन से बचाने के लिए कुछ बेहतर कर सकता था।'

मैं लड़ता रहूंगा: अभिजीत दीपके

दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए जाने पर केद्र सरकार की ओलाचना की और कहा, '20 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई युवा बच्चों का खून बहाना चाहती है। यदि आप घायल हुए हैं और इस पोस्ट को देख रहे हैं तो कृपया मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। मैं आप सभी के लिए लड़ता रहूंगा।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


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