अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा, लेकिन सौरव और आशुतोष अब भी जेल में; जानिए पूरा मामला
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े चार लोगों की हिरासत और रिहाई का मामला चर्चा में है। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा हो चुके हैं, जबकि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में देरी हुई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े चार लोगों की हिरासत और रिहाई का मामला चर्चा में है। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा हो चुके हैं, जबकि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में देरी हुई है। वो अभी भी जेल में हैं। इसकी वजह यह है कि चारों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया एक जैसी नहीं थी। नेहा को पुलिस ने निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में हिरासत में लिया था, जबकि दीपके, सौरव और आशुतोष के मामले शांति भंग होने की आशंका और पीस बॉन्ड से जुड़े थे। इसमें भी रांका और दास का मामला दीपके से अलग था। जानिए कैसे।
नेहा बोरा को क्यों छोड़ा गया?
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस प्रावधान के तहत पुलिस निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर वहां से हटाया जा सकता है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नेहा को अगले दिन सुबह रिहा कर दिया गया।
अभिजीत दीपके कैसे रिहा हुए?
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को भी 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था। उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपये का बांड भरने और शांति भंग नहीं करने का लिखित आश्वासन देने के बाद रिहा कर दिया। यानी दीपके की रिहाई शांति बनाए रखने की शर्त से जुड़ी थी।
फिर सौरव और आशुतोष जेल में क्यों रहे?
CJP के दोनों सह-संयोजक सौरव और आशुतोष को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने मनाही के बावजूद वहां प्रवेश किया और पहले दिए गए शांति बनाए रखने के बांड का उल्लंघन किया। 14 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इसी मामले में CJP के तीसरे सदस्य अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर छोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को आशंका थी कि सौरव और आशुतोष बाहर आने पर दोबारा कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं। यह पुलिस और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में दर्ज आशंका थी, अपराध साबित होने का फैसला नहीं।
दीपके, दास और रांका के केस में क्या अंतर
एनडीटीवी रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि दीपके को रिहा करने का एक मुख्य कारण यह था कि वह कभी मार्च वाली जगह पर पहुंचे ही नहीं थे। जबकि दास और रांका मना किए जाने के बावजूद चुपके से जंतर-मंतर पहुंच गए और अशांति फैलाने की कोशिश की।
CJP का आरोप दास-रांका की रिहाई में जानबूझकर देरी हो रही
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई जानबूझकर रोकी जा रही है। उनके मुताबिक, दोनों की रिहाई के लिए 15 अक्टूबर से जमानतदारों के दस्तावेज जमा किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस बार-बार नई आपत्तियां उठाकर प्रक्रिया में देरी कर रही थी। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट शाम करीब पांच बजे पहुंचे। कुछ ही मिनट की कार्यवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने धमकी मिलने की बात कही और सुनवाई अगले दिन तक टल गई। रत्ना ने इसे पुलिस की साजिश बताया। पुलिस ने जानबूझकर देरी के आरोपों से इनकार किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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