अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा, लेकिन सौरव और आशुतोष अब भी जेल में; जानिए पूरा मामला

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े चार लोगों की हिरासत और रिहाई का मामला चर्चा में है। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा हो चुके हैं, जबकि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में देरी हुई है। जानिए क्या है पूरा मामला।

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े चार लोगों की हिरासत और रिहाई का मामला चर्चा में है। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा रिहा हो चुके हैं, जबकि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में देरी हुई है। वो अभी भी जेल में हैं। इसकी वजह यह है कि चारों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया एक जैसी नहीं थी। नेहा को पुलिस ने निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में हिरासत में लिया था, जबकि दीपके, सौरव और आशुतोष के मामले शांति भंग होने की आशंका और पीस बॉन्ड से जुड़े थे। इसमें भी रांका और दास का मामला दीपके से अलग था। जानिए कैसे।

नेहा बोरा को क्यों छोड़ा गया? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस प्रावधान के तहत पुलिस निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर वहां से हटाया जा सकता है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नेहा को अगले दिन सुबह रिहा कर दिया गया।

अभिजीत दीपके कैसे रिहा हुए? CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को भी 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था। उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपये का बांड भरने और शांति भंग नहीं करने का लिखित आश्वासन देने के बाद रिहा कर दिया। यानी दीपके की रिहाई शांति बनाए रखने की शर्त से जुड़ी थी।

फिर सौरव और आशुतोष जेल में क्यों रहे? CJP के दोनों सह-संयोजक सौरव और आशुतोष को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने मनाही के बावजूद वहां प्रवेश किया और पहले दिए गए शांति बनाए रखने के बांड का उल्लंघन किया। 14 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इसी मामले में CJP के तीसरे सदस्य अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर छोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को आशंका थी कि सौरव और आशुतोष बाहर आने पर दोबारा कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं। यह पुलिस और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में दर्ज आशंका थी, अपराध साबित होने का फैसला नहीं।

दीपके, दास और रांका के केस में क्या अंतर एनडीटीवी रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि दीपके को रिहा करने का एक मुख्य कारण यह था कि वह कभी मार्च वाली जगह पर पहुंचे ही नहीं थे। जबकि दास और रांका मना किए जाने के बावजूद चुपके से जंतर-मंतर पहुंच गए और अशांति फैलाने की कोशिश की।