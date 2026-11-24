अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका क्यों करने लगे 'बैंक लूट' वाली बात, सौरभ दास संग आधी रात को क्या हुआ
सीजेपी नेता सौरभ दास को सोमवार आधी रात दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने नीरव मोदी और विजय माल्या के देश से भागने का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास का दावा है कि उन्हें देश छोड़ने से रोका गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) पर सोमवार रात उन्हें कथिततौर पर लंदन की फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। दास के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट पर बताया गया कि उनके पासपोर्ट को फ्लैग कर दिया गया है। ताजा घटनाक्रम के बाद सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके और सह संयोजक आशुतोष रांका भड़क उठे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सौरभ दास ने देश-बैंकों को लूटा होता तो उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी जाती। सीजेपी नेता विजय माल्या और नीरव मोदी के देश से भागने की घटना की याद दिलाते हुए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार आधी रात हुई जब सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे आईजीआई एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। दास ने कहा कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा, 'दोस्तों मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं। मेरी फ्लाइट थी एक बजे रात को। दिल्ली से लंदन। मैं लंदन जा रहा था क्योंकि प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां इतने महान-महान लोग पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने मुझे इनवाइट किया था एक लेक्चर देने, एक पैनल डिस्कशन के लिए। मैं उसी के लिए लंदन जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इमीग्रेशन चेक पर गया तब मुझे पता चला कि मेरा जो पासपोर्ट है वो फ्लैग कर दिया गया है इस कायर सरकार ने। मेरा पासपोर्ट फ्लैग करके मुझे देश से बाहर जाने से रोक दिया गया।'
सौरभ दास ने इसी वीडियो में नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम लेते हुए तंज कसा कि यदि उन्होंने भी उनकी तरह देश या बैंकों को लूटा होता तो बाहर जाने दिया गया होता। दास ने कहा, 'मैंने बहुत खराब कर दिया जीवन में काश मैं नीरव मोदी होता, काश मैं विजय माल्या होता। काश कुछ हजारों करोड़ मैंने लूट लिया होता ना बैंकों से तो शायद यह सरकार मुझे जाने देती।' गौरतलब है कि नीरव मोदी और विजय माल्या पर बैंकों से हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेकर देश से भागने का आरोप है। दोनों लंबे समय से विदेश में हैं।
अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने भी किया हमला
सौरभ दास की बात का इस्तेमाल करके ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 'काश सौरभ ने एक बैंक लूटा होता या वित्तीय धोखाधड़ी की होती तो सरकार ने निश्चित तौर पर उसे लंदन के लिए उड़ान भरने की इजाजत देती।' आशुतोष रांका ने भी ऐसा कहकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीजेपी के दूसरे सह संयोजक ने कहा, 'देश को माल्या या नीरव मोदी की तरह लूटना चाहिए था ना भाई तब मोदी जी जाने देते।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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