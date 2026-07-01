Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘अभिजीत दीपके को मंच से बोलना नहीं आता, अटकता है, घबराता है...’ CJP फाउंडर ने क्या कहा?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Cockroach Janata Party founder Abhijeet Deepke: अभिजीत दीपके को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें उनके बोलने को लेकर भी आलोचना हो रही है। दीपके से जब इस पर सवाल पूछा गया, तो जानिए उन्होंने क्या कहा?

‘अभिजीत दीपके को मंच से बोलना नहीं आता, अटकता है, घबराता है...’ CJP फाउंडर ने क्या कहा?

Cockroach Janata Party founder Abhijeet Deepke: "कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को मंच से बोलना नहीं आता है। अभिजीत को लोगों से बात करना नहीं आता। अभिजीत घबराता है। अभिजीत अटकने लगता है। अभिजीत को भाषण देना नहीं आता है।" इस तरह के कमेंट शायद आपने भी सोशल मीडिया पर पढ़े हों, या फिर आप भी ऐसा मानते हों। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर लगने वाले इस तरह के आरोपों का खुलकर जवाब दिया है।

मैं तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता हूं…

पब्लिक स्पीकिंग को लेकर लग रहे आरोपों पर अभिजीत दीपके ने कहा- “सही बात है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं ये अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूं। फिर आप ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि मैं एकदम ठीक रहूं, लिखे हुए की तरह बोलूं।” अटकने-घबराने और अजीब लगने जैसी बातों को अभिजीत ने भी माना। उन्होंने खुद कहा- “मैं तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता हूं। मेरे से जितना ज्यादा हो पाता है, बात कर लेता हूं।”

ये भी पढ़ें:क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में चुनाव लड़ेगी? फाउंडर अभिजीत दीपके ने सब बताया

घबराहट में गलती कर देता हूं, आइडिया क्लियर नहीं आ पाते

उन्होंने आगे खुद कहा- “मैं फंबल भी हो जाता हूं यानी घबराहट में कुछ गलती कर देता हूं।” आगे कहा- “कभी कभी तो मेरे आइडिया भी एकदम क्लियर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यह मेरा काम नहीं रहा है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं।”

मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है…

अपनी स्पीकिंग स्किल पर बात करते हुए अभिजीत ने कहा- “आज के समय में मेरी सबसे अच्छी आलोचना यही है कि मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूं। अब इसको ठीक करने की कोशिश में जुटा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं समय के साथ ठीक हो जाऊंगा। ये मेरे साथ पहली बार है, क्योंकि मैं अब तक पब्लिक स्पीकर या पब्लिक फेस नहीं रहा हूं।”

सीजेपी प्रोटेस्ट 12वें दिन जारी, वांगचुक के भूख हड़ताल का चौथा दिन

आपको बताते चलें कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 12वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है। इस प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके अनशन का आज चौथा दिन है। इससे पहले किसान संगठन से जुड़े लोग, देश के जाने-माने शिक्षक भी शामिल हो चुके हैं। इसकी शुरूआत कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके द्वारा की गई है।

ये भी पढ़ें:CJP Protest: सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहे भूख हड़ताल?
ये भी पढ़ें:क्रिकेट खेलने से थाली-चमच्च बजाकर नाच-गाना तक; CJP प्रोटेस्ट के ये VIDEO देखे?
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।