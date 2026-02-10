Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAbdul Rahman murder in faridabad jail questions raised on jail admin after three prisoners were kept in same cell
अब्दुल रहमान हत्याकांड : 3 ‘खूंखार’ कैदियों को एक सेल में रखने से फरीदाबाद जेल प्रशासन पर उठे सवाल

अब्दुल रहमान हत्याकांड : 3 ‘खूंखार’ कैदियों को एक सेल में रखने से फरीदाबाद जेल प्रशासन पर उठे सवाल

संक्षेप:

राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हुई हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। गंभीर मामलों के तीन कैदियों को एक ही सेल में रखने के निर्णय पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Feb 10, 2026 07:32 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हुई हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। गंभीर मामलों के तीन कैदियों को एक ही सेल में रखने के निर्णय पर भी सवाल उठ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी नुकीले पत्थर से वार करता रहा और बैरक में बंद तीसरा कैदी शोर मचाता रहा, उसके बाद सुरक्षा कर्मी सेल तक पहुंचे, लेकिन तब तक अब्दुल रहमान की मौत हो चुकी थी। उसे जेल के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद शव को बीके अस्पताल भेज दिया है। मंगलवार को बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ई-रिक्शा चलाते-चलाते आतंक की राह पर चला गया अयोध्या का अब्दुल, जेल में हुई हत्या

घटना की सूचना मिलते ही एसीजेएम संचिता मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। पुलिस के डीसीपी सेंट्रल ऊषा कुंडू,एसीपी क्राइम वरूण दहिया, एसीपी अशोक कुमार सहित क्राइम ब्रांच की टीम व एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया।

अब्दुल रहमान की हत्या के आरोपी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट को जम्मू-कश्मीर की जेल से अक्टूबर 2024 को नीमका जेल लाया गया था। जम्मू में उसके खिलाफ हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। यहां 20 दिन पहले अब्दुल रहमान और उसे एक ही सेल में कर दिया गया। इनके साथ तीसरा कैदी सुहेब रियाज था। जेल में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने अब्दुल रहमान पर पत्थर से हमला किया और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई।

एटीएस, आईबी की मदद से पकड़ा गया था अब्दुल

अब्दुल रहमान को पाली से हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स फरीदाबाद ने 2 मार्च को गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसी की मदद से पकड़ा था। अब्दुल की गिरफ्तारी के समय जांच एजेंसियों को उसके पास से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिनको बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया था।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी की हत्या, राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का था आरोप

अक्षय शर्मा हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था अरुण

जेल में अब्दुल रहमान की हत्या करने वाला अरुण चौधरी जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर के गांव खौर देओनियन का निवासी है। उसका नाम दिसंबर 2023 में हुए सांबा निवासी अक्षय शर्मा हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था। वर्ष 2023 में पंजाब में हुई मुठभेड़ के बाद अरुण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अरुण को कठुआ जेल में रखा गया था। अक्टूबर 2024 को नीमका में ट्रांसफर किया गया था। वहीं, कठुआ जेल से ट्रांसफर हुए श्योब रियाज को भी इसी अति विशेष सुरक्षा सेल में रखा गया था।

हरियाणा के डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने बताया कि जेल में हत्या का कारण पुलिस और न्यायिक जांच में सामने आएगा। न्यायिक जांच शुरू हो गई है। वैज्ञानिक पहलुओं से जांच के लिए कहा गया है।

ये भी पढ़ें:कौन है अरुण चौधरी, जिसने राम मंदिर पर हमले की साजिश वाले अब्दुल को मार डाला

जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन नहीं

तीन गंभीर मामले के तीन कैदियों को एक ही सेल में रखने के निर्णय पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाई-रिस्क या संवेदनशील मामलों में बंद आरोपियों को अलग-अलग निगरानी श्रेणी में रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसक घटना को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं।

आखिर सेल में पत्थर कहां से आया

नीमका जेल के हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद संदिग्ध आतंकी आरोपी की सह-कैदी द्वारा हत्या किए जाने के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। घटना रात दो बजे हुई तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कड़ी सुरक्षा वाले वार्ड में पत्थर अंदर कैसे पहुंचा। एसीपी अशोक कुमार ने बताया कि जेल परिसर में काफी पत्थर पड़े थे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Faridabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।