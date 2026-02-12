जेल में अब्दुल की हत्या मामले में ऐक्शन, सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ सिक्योरिटी सस्पेंड
फरीदाबाद की नीमका जेल में रविवार रात आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के बाद जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ सिक्योरिटी सचिन कौशिक को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। बुधवार को डीजीपी (जेल) आलोक मित्तल ने जेल का दौरा किया था।
फरीदाबाद की नीमका जेल में रविवार रात आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के बाद जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ सिक्योरिटी सचिन कौशिक को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। बुधवार को डीजीपी (जेल) आलोक मित्तल ने जेल का दौरा किया था और जेल स्टाफ और कैदियों से पूछताछ की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद आज को सरकार ने दोनों को सस्पेंड कर दिया।
अरुण चौधरी ने पत्थर से मारा था
हाल ही में जेल में उत्तर प्रदेश के निवासी अब्दुल रहमान की नुकीले पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई थी। जम्मू के रहने वाले अरुण चौधरी उर्फ अबू जट ने कथित तौर पर राम मंदिर को लेकर हुई बहस के बाद वारदात को अंजाम दिया था। अरुण चौधरी को कुछ समय पहले जम्मू‑कश्मीर से नीमका जेल शिफ्ट किया गया था।
हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था अब्दुल
20 साल के अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को दो जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ पाली गांव के पास गिरफ्तार किया गया था। उस पर अयोध्या को दहलाने की साजिश रचने का आरोप था। उसके पास से राम मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों वाले वीडियो भी मिले थे। उसे गुजरात और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया था।
जेल में हत्या से सुरक्षा पर उठे सवाल
पोस्टमार्टम के बाद 11 फरवरी को अब्दुल रहमान का शव उसके पिता और परिवार वाले सुबह करीब 7 बजे अयोध्या जिले के इनायतनगर थाना इलाके के मजनई गांव लाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह करीब 8:30 बजे उसे मजनई गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब जेल के अंदर उसकी हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी की जेल के अंदर जान कैसे चली गई।
जेल प्रशासन की भूमिका जांच के दायरे में
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई और जेल प्रशासन की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा बेल पर रिहा होने वाला था। उन्होंने कहा कि हत्या से ठीक चार दिन पहले अब्दुल रहमान पर हमला करने वाले कैदी को उसी बैरक में शिफ्ट किया गया था।
