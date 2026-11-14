450 पन्ने और 57 गवाह, आस्था कुंज गैंगरेप मामले में दाखिल चार्जशीट में क्या-क्या आरोप
दिल्ली पुलिस ने आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। 450 पन्नों की चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे पुलिसकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त को धमकाया। उन्हें अलग-अलग किया और फिर चाकू की नोक पर लड़की के साथ गैंगरेप किया।
दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की एक लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि कैसे पुलिसकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने लड़की और उसके पुरुष दोस्त को धमकाया, उन्हें अलग-अलग किया और फिर चाकू की नोक पर लड़की के साथ गैंगरेप किया। शुक्रवार को दाखिल की गई चार्जशीट में मो. आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में 57 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।
चार्जशीट के अनुसार, पार्क और आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज में तीनों आदमी कई बार पार्क में घूमते हुए दिखे। 21 सितंबर की घटना वाली शाम को भी ये लोग घूमते दिखे। चार्जशीट की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने एचटी को बताया कि पीड़िता ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान की। उसने पुलिस को बताया कि हमले के दौरान उसने उनकी बातचीत सुनी थी, जिससे उसे उनके उपनाम (निकनेम) याद रह गए। उसका बयान घटना के बारे में चार्जशीट में दिए गए विवरण का एक अहम हिस्सा है।
चार्जशीट के अनुसार क्या हुआ था
पार्क में जाने से पहले पीड़िता अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। चार्जशीट में दी गई घटनाओं के क्रम के अनुसार वे दोनों एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रहे थे। तभी शाम करीब 7 बजे तीन आदमी उनके पास आए। आरोपियों ने उनसे पूछा कि वे इस समय पार्क के अंदर क्या कर रहे हैं। फिर लड़के को थप्पड़ मारा और खुद को पुलिसकर्मी बताया। आरोप है कि उन्होंने उन दोनों के मोबाइल फोन छीन लिए। चार्जशीट में कहा गया है कि जब लड़की ने उनसे अपनी मां को फोन करने के लिए कहा तो उन आदमियों ने उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया।
पुलिस को दिए गए लड़की के बयान के अनुसार, आरोपी उसे खींचकर पार्क के अंदर एक अंधेरी और सुनसान जगह पर ले गए। उनमें से दो लोगों ने चाकू निकाले और उसे धमकी दी। अपने बयान में उसने बताया कि कैसे एक आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ रेप किया और फिर बाकी दो आरोपियों ने भी उसके साथ रेप किया।
जांचकर्ताओं द्वारा पेश किए गए सबूत
चार्जशीट में कहा गया है कि जब आरोपी किशोरों के पास पहुंचे तो उनके पास एक अवैध पिस्तौल थी। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड का भी हवाला दिया है, जिससे यह साबित होता है कि घटना की शाम ये लोग पार्क के अंदर मौजूद थे। इसमें यह भी बताया गया है कि पार्क के अंदर रहते हुए ही आसिफ ने बाकी दोनों लोगों को उनके फोन पर कॉल किया था।
पार्क के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर आरोपी घटना के बाद वहां से निकलते और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों द्वारा पहने गए कपड़े, वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार, भागने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और पार्क से कंडोम व अन्य नमूने भी बरामद किए हैं। चार्जशीट में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी शामिल है।
गिरफ्तारियां और आरोप
अमर कॉलोनी में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास हुई थोड़ी गोलीबारी के बाद 22 सितंबर को आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाई हेमंत और मुकेश को श्रीनिवासपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों पर भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं जो गैंगरेप, आपराधिक साजिश, जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। इसके अलावा, इन पर पोक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) और धारा 17 (उकसाने या मदद करने) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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