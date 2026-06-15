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दिल्ली में आप कार्यकर्ता पर अंधाधुंध फायरिंग, सिर-सीने में 10 गोली लगने से मौत; हत्या की क्या वजह?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पाण्डेय
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मृतक की पहचान 40 वर्षीय मोहम्मद राशिद के रूप में हुई है। घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र स्थित नेहरू विहार में हुई है। आरोपी के शरीर में 10 गोलियां दागी गई हैं।

दिल्ली में आप कार्यकर्ता पर अंधाधुंध फायरिंग, सिर-सीने में 10 गोली लगने से मौत; हत्या की क्या वजह?

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र स्थित नेहरू विहार में सोमवार शाम बेखौफ बदमाशों ने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कारोबारी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या रंगदारी देने से इनकार करने के चलते की गई है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मोहम्मद राशिद के रूप में हुई है।

पिता प्रॉपर्टी डीलर, खुद चलाते थे एजेंसी

पुलिस के मुताबिक, राशिद गली डी-2, नेहरू विहार में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पिता हाजी यूनुस, मां, पांच भाई, पत्नी और पांच बच्चे हैं। उनके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। वहीं, राशिद आरओ प्लांट के साथ-साथ ई-रिक्शा, ऑटो और भारत टैक्सी ऑटो की एजेंसी चलाते थे। उनके पास बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और ऑटो थे।

सिर, चेहरे और सीने में मारीं 10 गोलियां

सोमवार शाम करीब 6:10 बजे राशिद शेरपुर चौक स्थित अपनी ऑटो एजेंसी से लौटकर घर के पास बने अपने आरओ प्लांट पर पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे और बेहद करीब से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 12 से 15 राउंड फायरिंग की। राशिद के सिर, चेहरे और सीने में लगभग 10 गोलियां लगीं। गोलियों की आवाज सुनकर परिजन दौड़े और खून से लथपथ राशिद को फौरन जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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अक्की डॉन गैंग पर शक और पुराना विवाद

परिजनों का आरोप है कि राशिद से रंगदारी मांगी जा रही थी और पैसे न देने पर छह महीने पहले भी उन पर 8-10 राउंड गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें वे बाल-बाल बचे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन राशिद से लगातार अवैध वसूली की मांग कर रहा था। हालांकि, बीते 26 मई को खजूरी इलाके में खुद राजा मेवाती की हत्या हो चुकी है। अब आशंका जताई जा रही है कि राशिद की हत्या के पीछे उसी के गिरोह का हाथ हो सकता है।

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पुलिस की कार्रवाई

सरेआम हत्या से इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि हत्या का मुख्य कारण रंगदारी ही है या इसके पीछे कोई और आपसी रंजिश छिपी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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