दिल्ली में भी बढ़ेगी AAP की दिक्कत, निगम चुनाव में होगा टेस्ट; पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती
राघव चढ्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों का आप से विदा लेना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पंजाब के विधानसभा चुनावों के साथ दिल्ली में भी पार्टी की दिक्कत बढ़ सकती है। बड़े नेताओं के जाने के बाद अब छोटे स्तर पर भी दल बदल बढ़ सकता है। अगले वर्ष दिल्ली नगर निगम चुनावों तक पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी।
राघव चढ्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से विदा लेना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पंजाब के विधानसभा चुनावों के साथ दिल्ली में भी पार्टी की दिक्कत बढ़ सकती है। बड़े नेताओं के जाने के बाद अब छोटे स्तर पर भी दल बदल बढ़ सकता है। अगले वर्ष दिल्ली नगर निगम चुनावों तक पार्टी को राजधानी में एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी।
वर्ष 2025 में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई तो यहां के सभी बड़े नेताओं को पंजाब में लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पंजाब का किला बचाने में जुट गए। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सांसदों के दल-बदल ने पार्टी को मुसीबत में ला दिया है। अपने गठन के बाद से आप को छोड़ने वाले नेताओं की कमी नहीं रही। लगभग हर वर्ष किसी बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, लेकिन पहली बार सात सांसदों की बगावत ने आप के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिल्ली से विधायक रहे हैं राघव चड्ढा
दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इन सात सांसदों में शामिल हैं। स्वाति अभी तक लगातार आप को निशाने पर रख रही थीं, लेकिन तकनीकी तौर पर आप से अलग नहीं थीं। इसी तरह राघव चढ्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद होने से पहले दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक रहे। वह दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। राघव ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वर्तमान में दिल्ली की सत्ता से बाहर आप के सामने अपने स्थानीय नेताओं को रोकना मुश्किल भरा हो सकता है।
निगम चुनाव में होगा टेस्ट
आप को अगले वर्ष दिल्ली में निगम चुनाव लड़ना है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद निगम में आप के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव है। सांसदों की दलबदल के बाद पार्षद और विधायकों में भी फूट पड़ सकती है। इस पर आप का नेतृत्व नजर रखे हुए है। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले सांसदों के करीबियों पर भी नजर रखी जा रही है।
20 दिन में बागी बने
राघव का 20 दिन में पार्टी से बागी बनकर भाजपा में शामिल होने तक का सफर नाटकीय रहा। यह घटनाक्रम 2 अप्रैल को तब शुरू हुआ, जब उन्हें राज्यसभा में पार्टी उपनेता के पद से मुक्त कर दिया गया और अशोक मित्तल को नया उपनेता नियुक्त किया गया। फिर राघव ने खुद को घायल और घातक बताते हुए पार्टी के भीतर चल रहे स्क्रिप्टेड कैंपेन का पर्दाफाश किया। 15 अप्रैल को पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी थी। हालांकि, केंद्र ने उन्हें जेड श्रेणी की केंद्रीय सुरक्षा प्रदान कर दी। शुक्रवार को राजनीतिक दबाव के इस तीव्र घटनाक्रम के बाद राघव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।