यूपी-बिहार, MP, गुजरात से केरल तक...; AAP ने देशभर के लिए बना लिया बड़ा प्लान
आम आदमी पार्टी ई20 को देशभर में एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए दिल्ली के बाद अब अलग-अलग राज्यों में जाकर टाउनहॉल करने की घोषणा की गई है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल के मिश्रण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। E20 वाले पेट्रोल से माइलेज कम होने के साथ गाड़ियों में खराबी का दावा करते हुए दिल्ली में टाउनहॉल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब देशभर में बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, यूपी से केरल तक देश के सभी राज्यों में जाकर टाउनहॉल करने और जनता को इस मुद्दे पर एकजुट करने को कहा गया है। शुक्रवार को तारीखों की घोषणा की।
संजय सिंह ने कहा कि इथेनॉल से किस तरह देशभर में गाड़ियां खराब हो रही है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लंबा अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में हुए टाउनहॉल की सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने पीएम के आवास जाने का भी प्रयास किया गया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अब केजरीवाल ने उन्हें और सौरभ भारद्वाज को देश के अलग-अलग हिस्सों में टाउनहॉल करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियों का इंजन E20 के लिए बना नहीं है और अमेरिका के दबाव में घुटने टेक दिए गए हैं। 22 हजार करोड़ रुपये का इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जा रहा है, जो गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए है।
संजय सिंह ने कहा कि वो लोगों को बताएंगे कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इथेनॉल पर पहला टाउनहॉल पश्चिम बंगाल में 8 अगस्त को होगा। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को टाउनहॉल का आयोजन होगा। तेलंगाना में 11 अगस्त, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 14 अगस्त और केरल में 15 अगस्त को टाउनहॉल किया जाएगा। तमिलनाडु, बिहार और ओडिसा में 16 अगस्त तो हिमाचल और छत्तीसगढ़ में 17 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। संजय सिंह ने यूपी में भी कार्यक्रम की होने की पुष्टि की और कहा कि वहां के लिए अभी तारीख तय नहीं है।
केजरीवाल की अपील- डीजल-पेट्रोल की गाड़ियां ना खरीदें
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गोवा के पांच दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने E20 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका के दबाव में ई20 पेट्रोल को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाते हुए जनता से अपील की कि अभी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ना खरीदें। पूर्व सीएम ने दावा किया कि सरकार E20 के बाद E30, E50 और E60 का मिश्रण करेगी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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