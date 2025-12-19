Hindustan Hindi News
नेहरू जी, इस्तीफा देना पड़ेगा; गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने पर AAP का तंज

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। आप नेता ने लिखा है कि नेहरू जी, आपकी MCD ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगा रखी है। अगर आग नहीं बुझी तो शाम तक मेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

Dec 19, 2025 02:08 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। आप नेता ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो डाला है, जिसमें लैंडफिल में लगी आग से उठती धुएं को गुबार को दिखाया जा रहा है। इस पर तंज कसते हुए भारद्वाज ने लिखा है कि नेहरू जी, आपकी MCD ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगा रखी है। अगर आग नहीं बुझी तो शाम तक मेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

34 सेकेंड के वीडियो में एक आदमी कहता सुनाई दे रहा है कि ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है। इसमें आग लगी है। ये पूरा इलाका हमारा मुल्ला कॉलोनी, गाजीपुर, मयूर विहार फेज-3, राजबीर कॉलोनी और खोड़ा तक। ये धुंध नहीं है। ये वो धुआं है जो कूड़े के ढेर की आग से उठ रहा है।

आप नेता का नेहरू जी को लेकर कसा गया तंज यूं ही नहीं आया है। दरअसल, सौरभ भारद्वाज ने नेहरू का नाम लेकर इसलिए कटाक्ष किया क्योंकि भाजपा की सरकारें देश की कई समस्याओं के लिए समय-समय पर पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराती रही हैं।

हालांकि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार लैंडफिल साइट्स को खत्म करने के लिए बायो-माइनिंग और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक इन साइट्स को पूरी तरह साफ करके खाली जमीन पर पौधारोपण और शहरी जंगल विकसित करना है।

अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में इमरजेंसी जैसी स्थिति है। पिछले कई दिनों से एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं।

दिल्ली में 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सभी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
