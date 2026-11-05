चावड़ी बाजार हादसे पर आप- 'रेखा गुप्ता कान में तेल डालकर सो रहीं'; सीएम ने AE-JE सस्पेंड किए
हादसे पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। आप बोली- दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कान में तेल डालकर सो रही हैं। अब तक की जानकारी में रेखा गुप्ता ने AE-JE को सस्पेंड कर दिया है।
पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से अब तक 2 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है। हादसे पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। आप के एक्स हैंडल से लिखा गया- "दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कान में तेल डालकर सो रही हैं।"
सीएम ने AE और JE सस्पेंड किए
हालांकि हादसे के बाद सीएम रेखा मुस्तैद दिखीं। उनके आधिकारिक अकाउंट से किए गए ट्वीट में AE और JE को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम रेखा ने एक्स ट्वीट में लिखा- “चावड़ी बाज़ार में एक बन रही बिल्डिंग के गिरने की खबर सुनकर बहुत चिंता हुई। मरने वालों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। MCD, DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विसेज़, दिल्ली पुलिस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं।”
आप बोली- रेखा गुप्ता कान में तेल डालकर सो रहीं
इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हादसे का ताजा वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कान में तेल डालकर सो रही हैं। चावड़ी बाजार की यह दुर्घटना भाजपा सरकार की नाकामी और लापरवाही का नतीजा है। सुरक्षा ऑडिट सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है और दिल्ली की जनता अपनी जान गंवा रही है।"
आप ने लगाए भ्रष्टाचार और मिली भगत के आरोप
इससे पहले किए ट्वीट में भ्रष्टाचारी और सुरक्षा पहलुओं को नजरअंदाज करने की बात लिखी गई थी। अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में लिखा था- “एक और बिल्डिंग गिरने से रेखा गुप्ता सरकार और MCD की बड़ी नाकामी सामने आई है। बार-बार सुरक्षा ऑडिट के बावजूद, बिल्डिंग गिरती जा रही हैं। जबकि, डिपार्टमेंट रिश्वत और चुनिंदा तरीके से लागू करने पर फल-फूल रहे हैं। ऑडिट कागजों पर ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है, और दिल्ली के लोग अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं।”
अब तक 2 लाश बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ताजा हादसे के बारे में फायर विभाग के अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया, मौके से अब तक राहत व बचाव दल ने छह लोगों को बाहर निकाला है। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। चूंकि यहां निर्माण कार्य चल रहा था तो मजदूर काम कर रहे थे, जबकि कुछ यहीं पर मौजूद थे। मलबा हटाने का काम जारी है और कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें