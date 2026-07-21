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उनकी हरकतें... राहुल गांधी का प्रोटेस्ट AAP को गुजरा नागवार; लगाए गंभीर आरोप

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी ने नीट परीक्षा मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पीएम आवास पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने राहुल पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। 

उनकी हरकतें... राहुल गांधी का प्रोटेस्ट AAP को गुजरा नागवार; लगाए गंभीर आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया। उनके साथ कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। धरना समाप्त नहीं हुआ तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिया और बस में बैठाकर ले गई। CJP के प्रदर्शन के बीच राहुल की एंट्री संभवत: आम आदमी पार्टी को रास नहीं आई। उसने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए।

राहुल गांधी की हरकतें…

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि राहुल गांधी की हरकतें साफ तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करती हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने शुरू से ही इस छात्र आंदोलन का विरोध किया है। कांग्रेस के सदस्यों ने लगातार इस आंदोलन को बदनाम किया है। कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग तरीकों से इस छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें की हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने ही राहुल को बुलाया

आम आदमी पार्टी ने कहा कि परेशान छात्रों का साथ देने या जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मिलीभगत का नतीजा है। असल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही राहुल गांधी को अपने घर के बाहर धरना देने के लिए बुलाया है।

ध्यान भटकाने की कोशिश

AAP नेता अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मीडिया को इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर करने का निर्देश दिया है। यह जंतर-मंतर पर घायल हुए सैकड़ों छात्रों के प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की एक सोची-समझी कोशिश है। पहले भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं।

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पीएम मोदी को बचाने आ गए थे राहुल

AAP नेता अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव के दौरान जब पूरा देश पीएम मोदी से सवाल कर रहा था कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीजफायर क्यों घोषित किया गया, तब राहुल गांधी पीएम मोदी को बचाने के लिए आगे आए थे। राहुल गांधी ने तब पूछा था कि यह बताएं कि हमारे कितने विमान मार गिराए गए।

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भाजपा ने पहले भी राहुल का किया इस्तेमाल

आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा ने कहा कि राहुल गांधी के इस सवाल से पूरा मुद्दा ही भटक गया। भाजपा ने पहले भी राहुल गांधी का इस्तेमाल किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए फिर से राहुल गांधी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मोदी सरकार और कांग्रेस की जुगलबंदी

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने की इजाजत कैसे मिल गई जबकि सरकार ने CJP के महीने भर से जारी प्रदर्शन के बावजूद बात करने से भी इनकार कर दिया था। यही नहीं एक घंटे में ही मोदी सरकार ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी। वाह, क्या जुगलबंदी है।

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आंदोलन को कमजोर करने का लगाया आरोप

वहीं आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राहुल गांधी पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि CJP के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी से अपने ही आवास पर विरोध-प्रदर्शन करवाया।

CJP के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिशें

आप की दिल्ली यूनिट के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता आंदोलन पर चुप हैं। यही नहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल और उनसे जुड़े इन्फ्लुएंसर CJP के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिशें भी कर रहे हैं।

AAP-कांग्रेस के बीच खींचतान के संकेत

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जंतर-मंतर पर छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन को अरविंद केजरीवाल समेत APP के अन्य नेता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा ने तो CJP को आम आदमी पार्टी का ही मुखौटा तक करार दिया है। अब अनुराग ढांडा समेत AAP के अन्य नेताओं के राहुल गांधी पर हमले से कांग्रेस और आप में खींचतान साफ नजर आने लगी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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