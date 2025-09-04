अब तक बाढ़ में नजर क्यों नहीं आए LG, अब क्या कहेंगे? दिल्ली की हालत पर AAP ने साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पानी से डूबी सड़क का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा है। सौरभ ने पूछा- अब तक बाढ़ में नजर क्यों नहीं आए एलजी? अब क्या कहेंगे एलजी?
दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207 मीटर पार कर गया है। भीषण बाढ़ का खतरा गहराता ही जा रहा है। अलग-अलग इलाकों से आ रहे जलभराव के वीडियो-तस्वीरों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पानी से डूबी सड़क का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा है। सौरभ ने पूछा- अब तक बाढ़ में नजर क्यों नहीं आए एलजी? अब क्या कहेंगे एलजी?
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा- ये बात याद रहे कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली की भाजपा सरकार ने नालों और यमुना की डिसिल्टिंग की ऑडिट नहीं करवाई है। इसके बाद उन्होंने लिखा पिछले साल तक एलजी कहते थे कि यमुना की डीसिल्टिंग नहीम हुई है।
यमुना की डीसिल्टिंग नहीं होने और बीती आप सरकार के दौरान दिल्ली के एलजी द्वारा तब की सरकार से सवाल करने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधते हुए पूछा- अब क्या कहेंगे LG? अब तक बाढ़ में नज़र क्यों नहीं आए LG? शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पूरी तरह से तालाब बन गई है।
आपको बताते चलें कि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से कल 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यही पानी दिल्ली पहुंचा है और यमुना के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी के चलते यमुना में जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। हालात ये हैं कि यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए छह सरकारी एजेंसियों की मदद ली जा रही हैं। इनमें सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग शामिल हैं।