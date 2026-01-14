1 साल में 1 हजार आरोग्य मंदिर खोले! भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा के दावे पर आप ने साधा निशाना

संक्षेप: सोनिया विहार में सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा- हमारी सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ है। हमने ऐसे 1 हजार आरोग्य मंदिर खोले हैं। इस बयान पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला है।

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने 1 साल में 1 हजार आरोग्य मंदिर खोलने का दावा किया है। सोनिया विहार में सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा- "हमारी सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ है। हमने ऐसे 1 हजार आरोग्य मंदिर खोले हैं।" इस बयान पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला है। भारद्वाज ने तंज भरे अंदाज में निशाना साधते हुए कहा- अरे भाई माफ करो, थोड़ा रहम करो...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

1 साल में 1 हजार आरोग्य मंदिर खोले भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा सभा को संबोधित करते हुए रेखा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिना रहे थे। तभी उन्होंने आरोग्य मंदिर खोलने का जिक्र किया। कपिल मिश्रा ने कहा- "हमारी सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ है। हमने ऐसे 1 हजार आरोग्य मंदिर खोले हैं। 1 हजार जगहों पर डिस्पेंसरी खोली है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक साल में एक हजार का मतलब है कि हर दिन 3-4 नई डिस्पेंसरी खोली जा रही हैं।"

सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा पर कसे तंज भाजपा मंत्री का बयान सामने आते ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधना शुरू कर दिया। भारद्वाज ने अपने एक्स हेंडल पर वीडियो शेयर की। इसमें कहा- "भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर 1 हजार आरोग्य मंदिर बना डाले हैं।" सौरभ ने हाथ जोड़ते हुए तंज भरे लहजे में कहा- अरे भाई, माफ करो। थोड़ा रहम करो। थोड़ा रहम करो अपने बाकी मंत्रियों पर। सारी मीम तुम पर ही बनेगी क्या?

आप नेता ने तंज कसते हुए कहा- एक मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री इतना मटेरियल अगर देंगे, तो मीम बनाने वाले परेशान हो जाएंगे। थोड़ा रहम करो। थोड़ा तो झूठ बोलने से पहले सोचो। दिल्ली में विपक्ष है, जो आपके हर झूठ को एक्सपोज करेगी। इसलिए थोड़ा रहम करो।