ताहिर हुसैन के घर पर कपिल मिश्रा का...; क्या दोनों ने मिलकर रची थी दिल्ली दंगों की साजिश? आप का सवाल
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के आरोपों के जवाब में आप ने कपिल मिश्रा पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है।
दिल्ली दंगों के दौरान IB अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद से भाजपा लगातार आप पर हमले कर रही है। अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा- "आखिर दिल्ली दंगे करवाने वाले ताहिर हुसैन के परम मित्र कपिल मिश्रा को बीजेपी क्यों बचा रही है?"
ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा परम मित्र थे- आप
आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अनुराग ने एक्स पर लिखा- "दिल्ली में दंगे करवाने के आरोप दो लोगों पर लगे थे और दोनों ही परम मित्र थे।" अनुराग ने भाजपा नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी पाए गए ताहिर हुसैन के साथ-साथ की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- “एक को तो उसके किए की सही सजा अदालत से मिल गयी लेकिन दूसरे के खिलाफ बीजेपी जांच ही नहीं होने दे रही।”
ताहिर हुसैन के घर पर कपिल मिश्रा का... आप
अनुराग ढांडा ने आगे लिखा- "लोग बताते हैं कि ताहिर हुसैन के घर में ही कपिल मिश्रा का दफ्तर चलता था। क्या दोनों ने ही मिलकर दिल्ली दंगों की साज़िश रची थी?" भाजपा पर हमलावर होते हुए लिखा- "इसकी जांच कराना तो दूर जिस कपिल मिश्रा पर दिल्ली दंगों का आरोप लगा, बीजेपी ने उसे मंत्री बना दिया ताकि जांच ही न हो सके?"
आप ने पीएम मोदी और भाजपा पर उठाए सवाल
इस मामले पर आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा गया। लिखा- “आज देश का पीएम मोदी से एक ही सवाल है- आखिर दिल्ली दंगे करवाने वाले ताहिर हुसैन के परम मित्र कपिल मिश्रा को बीजेपी क्यों बचा रही है?”
सीएम रेखा गुप्ता ने साधा था आप पर निशाना
कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेजी से जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस मामले में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
भाजपा के आरोपों पर आप की सफाई
वहीं, आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2020 में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और बाद में उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि हुसैन बाद में एआईएमआईएम में शामिल हो गए थे और मुस्तफाबाद सीट से आप उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव भी लड़ा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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