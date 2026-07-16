Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ताहिर हुसैन के घर पर कपिल मिश्रा का...; क्या दोनों ने मिलकर रची थी दिल्ली दंगों की साजिश? आप का सवाल

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के आरोपों के जवाब में आप ने कपिल मिश्रा पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है।

ताहिर हुसैन के घर पर कपिल मिश्रा का...; क्या दोनों ने मिलकर रची थी दिल्ली दंगों की साजिश? आप का सवाल

दिल्ली दंगों के दौरान IB अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद से भाजपा लगातार आप पर हमले कर रही है। अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा- "आखिर दिल्ली दंगे करवाने वाले ताहिर हुसैन के परम मित्र कपिल मिश्रा को बीजेपी क्यों बचा रही है?"

ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा परम मित्र थे- आप

आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अनुराग ने एक्स पर लिखा- "दिल्ली में दंगे करवाने के आरोप दो लोगों पर लगे थे और दोनों ही परम मित्र थे।" अनुराग ने भाजपा नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी पाए गए ताहिर हुसैन के साथ-साथ की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- “एक को तो उसके किए की सही सजा अदालत से मिल गयी लेकिन दूसरे के खिलाफ बीजेपी जांच ही नहीं होने दे रही।”

ये भी पढ़ें:ताहिर हुसैन का नाम यदि कपिल होता...; कांग्रेस सांसद का 'मुस्लिम विक्टिम कार्ड'

ताहिर हुसैन के घर पर कपिल मिश्रा का... आप

अनुराग ढांडा ने आगे लिखा- "लोग बताते हैं कि ताहिर हुसैन के घर में ही कपिल मिश्रा का दफ्तर चलता था। क्या दोनों ने ही मिलकर दिल्ली दंगों की साज़िश रची थी?" भाजपा पर हमलावर होते हुए लिखा- "इसकी जांच कराना तो दूर जिस कपिल मिश्रा पर दिल्ली दंगों का आरोप लगा, बीजेपी ने उसे मंत्री बना दिया ताकि जांच ही न हो सके?"

आप ने पीएम मोदी और भाजपा पर उठाए सवाल

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा गया। लिखा- “आज देश का पीएम मोदी से एक ही सवाल है- आखिर दिल्ली दंगे करवाने वाले ताहिर हुसैन के परम मित्र कपिल मिश्रा को बीजेपी क्यों बचा रही है?”

सीएम रेखा गुप्ता ने साधा था आप पर निशाना

कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेजी से जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस मामले में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

भाजपा के आरोपों पर आप की सफाई

वहीं, आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2020 में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और बाद में उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि हुसैन बाद में एआईएमआईएम में शामिल हो गए थे और मुस्तफाबाद सीट से आप उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव भी लड़ा।

ये भी पढ़ें:IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी, BJP के आरोपों पर AAP की सफाई
ये भी पढ़ें:ताहिर हुसैन अंकित शर्मा का मर्डर कर रहा था, तो केजरीवाल और संजय सिंह… भाजपा
ये भी पढ़ें:2020 दिल्ली दंगे: पूर्व विधायक ताहिर हुसैन समेत 3 आरोपियों को नहीं दी गई जमानत
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।