मच्छी कैसी है? अनुराग ठाकुर खाते हुए बोले- बहुत स्वादिष्ट; आप ने बताया- हनुमान जी का अपमान- VIDEO
इस वीडियो में एक महिला पूछती है- अनुराग जी बंगाल की मच्छी कैसी है? इस पर भाजपा नेता मुस्कराते हुए कहते हैं- बहुत स्वादिष्ट! इसी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का मछली खाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला पूछती है- अनुराग जी बंगाल की मच्छी कैसी है? इस पर भाजपा नेता मुस्कराते हुए कहते हैं- बहुत स्वादिष्ट! इसी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अनुराग ठाकुर को नैपो किड करार देते हुए तंज कसा है। उन्होंने अनुराग ठाकुर द्वारा नॉन वेज खाने को भगवान हनुमान जी का अपमान भी बताया।
आप नेता ने अनुराग ठाकुर को बताया- नैपो किड
दरअसल अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। इसी बीच उन्होंने टीएमसी के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए ऑन कैमरा मछली-भात खाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहा है। इसी वीडियो पर निशाना साधते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- “मंगलवार को माथे पर तिलक लगाकर नॉनवेज खा रहा नेपो किड।”
मछली खाने को बताया, हनुमान जी का अपमान
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा और अनुराग ठाकुर पर वोट की राजनीति करने के लिए भगवान का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा- "सिर्फ वोट के लिए, वे हनुमान जी का अपमान करने को तैयार हैं?" आपको बताते चलें कि सौरभ भारद्वाज अपने पिछले ट्वीट में बांसुरी स्वराज को भी नैपो किड कहकर संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले जस्टिज स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों को भी अप्रत्यक्ष तौर पर नैपो किड करार दिया था।
जानिए एक्स पर क्या बोले यूजर
सौरभ भारद्वाज के ट्वीट पर कई यूजर्स ने जवाब दिए। कुछ जवाब सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधने वाले थे, तो कुछ उनके समर्थन में। एक यूजर ने भाजपा को ट्रोल करते हुए लिखा- केसरीया धारण, मछली पारण। एक अन्य यूजर ने लिखा- मंगलवार को.... हे भगवान! वहीं एक यूजर ने सौरभ पर हमलावर होते हुए लिखा- ये एक ऐसा आदमी कह रहा है, जो शुक्रवार को सुअर का मांस (पोर्क) खाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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