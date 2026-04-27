राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी भी इसलिए हो पाई क्योंकि...; अहसान गिना रही AAP
आम आदमी पार्टी (आप) में सबसे बड़ी टूट का सूत्रधार बने राघव चड्ढा पर अरविंद केजरीवाल का दल बहुत आक्रामक है। ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव चड्ढा की परिणीति से शादी ही इसलिए हो पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया।
आम आदमी पार्टी (आप) को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के दल के बीच इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप चरम पर है। शुक्रवार को 'आप' के संसदीय दल में टूट का ऐलान करने वाले राघव चड्ढा जहां अपनी पुरानी पार्टी को कोस रहे हैं तो दूसरी तरफ से उन्हें एहसान गिनाते हुए 'गद्दार' के रूप में पेश किया जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की परणीति चोपड़ा से शादी का भी क्रेडिट ले लिया है।
दरअसल, राघव चड्ढा ने सोमवार को एक बार फिर एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। राघव ने कहा कि वह सीए का करियर छोड़कर राजनीति में आए और एक पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। पार्टी को 15 साल दिए और खून पसीने से सींचा। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का माहौल जहरीला हो गया है और कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है जो देश के लिए नहीं अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। राघव ने कहा कि उनके पास राजनीति छोड़ने, पार्टी में रहकर चीजें ठीक करने और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक राजनीति के तीन विकल्प थे। राघव ने कहा कि इस दौरान माहौल खराब होने पर नौकरी बदलने का उदाहरण देते हुए कहा, 'आप जहां नौकरी करते हैं वहां का माहौल यदि जहरीला हो जाए, अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, चुप कराया जाए तो आप क्या काम कर पाएंगे। ऐसे में कार्यस्थल को बदलना ही बेहतर होता है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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