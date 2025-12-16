एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है, तो कल; नीतीश कुमार के हिजाब वाले वीडियो पर AAP प्रवक्ता

संक्षेप: यह घटना मुख्यमंत्री कार्यालय में 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के एक समारोह के दौरान हुई। इसपर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निंदा करते हुए कहा कि एक आदमी मेरा नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के कथित प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद, आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने उनकी कड़ी आलोचना की है। यह घटना मुख्यमंत्री कार्यालय में 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के एक समारोह के दौरान हुई। इसपर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निंदा करते हुए कहा कि एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं?

प्रियंका कक्कड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर आज सत्ता में बैठा एक आदमी किसी महिला का नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं? नियंत्रण कभी कपड़े के एक टुकड़े पर नहीं रुकता। समानता का मतलब सहमति है। हमेशा।" कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना को "शर्मनाक" बताते हुए एक आधिकारिक 'X' पोस्ट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस के किए गए पोस्ट में कहा गया कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एक महिला डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थीं, और नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। बिहार में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? इस घिनौने व्यवहार के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह नीचता अक्षम्य है।"

बता दें कि यह घटना 'संवाद' में हुई, जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है। यह वह जगह थी जहां 1,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।