एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है, तो कल; नीतीश कुमार के हिजाब वाले वीडियो पर AAP प्रवक्ता

यह घटना मुख्यमंत्री कार्यालय में 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के एक समारोह के दौरान हुई। इसपर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निंदा करते हुए कहा कि एक आदमी मेरा नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं?

Dec 16, 2025 10:32 am IST
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के कथित प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद, आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने उनकी कड़ी आलोचना की है। यह घटना मुख्यमंत्री कार्यालय में 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के एक समारोह के दौरान हुई। इसपर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निंदा करते हुए कहा कि एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं?

प्रियंका कक्कड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर आज सत्ता में बैठा एक आदमी किसी महिला का नकाब हटा सकता है, तो कल कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उसे ठेस पहुंचाते हैं? नियंत्रण कभी कपड़े के एक टुकड़े पर नहीं रुकता। समानता का मतलब सहमति है। हमेशा।" कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना को "शर्मनाक" बताते हुए एक आधिकारिक 'X' पोस्ट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस के किए गए पोस्ट में कहा गया कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एक महिला डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थीं, और नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। बिहार में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? इस घिनौने व्यवहार के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह नीचता अक्षम्य है।"

बता दें कि यह घटना 'संवाद' में हुई, जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है। यह वह जगह थी जहां 1,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, जिन डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए उनमें आयुर्वेद डॉक्टर-685, होम्योपैथ डॉक्टर-393, यूनानी चिकित्सा डॉक्टर-205 शामिल थे। इनमें से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 नियुक्त डॉक्टरों को व्यक्तिगत रूप से नौकरी के पत्र सौंपे, जबकि बाकी डॉक्टरों को ये पत्र ऑनलाइन दिए गए। जब नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर की बारी आई, जो अपने चेहरे पर हिजाब पहनकर आई थीं। 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने भौंहें चढ़ाकर आश्चर्य से पूछा, "यह क्या है?"। इसके बाद मंच पर खड़े मुख्यमंत्री नीचे झुके और उन्होंने हिजाब को नीचे खींच दिया।

