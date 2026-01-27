Hindustan Hindi News
भाजपा ने दिल्ली को 3 कलंक दिए, रेखा सरकार बना रही नए कूड़े के पहाड़; आप का हमला

संक्षेप:

आप नेता ने कहा- दिल्ली में रेखा सरकार नए कूड़े के पहाड़ बना रही है। उनका आरोप ये भी है कि MCD में भाजपा की 15 साल सरकार रही। इस बीच इन्होंने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़नुमा कलंक दिए हैं।

Jan 27, 2026 07:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए नया आरोप लगाया है। आप नेता ने कहा- "दिल्ली में रेखा सरकार नए कूड़े के पहाड़ बना रही है।" उनका आरोप ये भी है कि MCD में भाजपा की 15 साल सरकार रही। इस बीच इन्होंने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़नुमा कलंक दिए हैं।

दरअसल ये पूरा मामला किराड़ी विधानसभा में जलजमाव की समस्या सामने आने के बाद से शुरू हुआ है। आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर कूड़े के नए ढेर बनाने का आरोप लगाया है।

भाजपा ने दिल्ली को 3 कलंक दिए

सौरभ भारद्वाज ने कहा- दिल्ली में करीब 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा का शासन रहा। भाजपा ने दिल्ली की जनता को 3 कलंक दिए। कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली के कलंक कहलाए। सीएम रेखा गुप्ता खुद उस कलंक की हिस्सेदार हैं, क्योंकि वो भाजपा की पार्षद कई बार लगातार रहीं।

भलस्वा का कूड़ा किराड़ी पहुंच रहा

आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा- दिल्ली की भाजपा सरकार आगे आने वाली सभी नस्लों को कैंसर जैसी बीमारी का तोहफा दे रही है। इसके पीछे तर्क देते हुए कहा- दिल्ली के किराड़ी में भलस्वा लैंड फिल का हजारों ट्रक कूड़ा जमा किया जा रहा है। यहां कूड़े की कई-कई फिट मोटी परत जमा कर दी गई है। कई जगह कूड़े के नए पहाड़ भी दिख रहे हैं।

दिल्ली को बनाएंगे कैंसर कैपिटल

ये कूड़ा हमारे ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करके हमेशा के लिए जहर बना देगा। किराड़ी जैसे जगहों पर रहने वाले लोग जब ऐसे पानी को पिएंगे, तो उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आप नेता ने कहा- मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली को ये हिंदुस्तान की कैंसर कैपिटल बनाएंगे।

एलजी और सीएम अपने घर कूड़ा क्यों नहीं ले जाते?

आप नेता ने हमलावर होते हुए कहा- मुख्यमंत्री अपने घर क्यों नहीं ले जातीं ये कूड़ा। किराड़ी से भरकर ले जाएं और अपने घर के बाहर बिछा दें। डीडीए के चीफ हैं, उनके घर में भी बहुत बड़ा पार्क है, एक ट्रक कूड़ा एलजी क्यों नहीं ले जाते अपने घर?

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
