अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया तो…; शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात पर क्या बोली AAP

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया है कि आखिर पीएम मोदी शी जिनपिंग के सामने इतना झुक क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा तो चौथवी-पांचवी के बच्चे करते हैं कि चलो इससे नहीं बनी तो इससे दोस्ती कर लेता हूं। यहां से चॉकलेट मिल जाएगी।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं प्रधानमंत्री को उनके ही शब्द याद दिलाना चाहता हूं कि 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते'। चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें मारा, हमारी जमीन पर कब्जा किया, जो आज भी उनके कब्जे में है, हालांकि केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं करती। सबसे पहले प्रधानमंत्री को चीन से हमारी जमीन वापस मांगनी चाहिए। वे हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें आपके साथ चल जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ऐसा तो चौथवीं पांचवी के बच्चे कहते हैं। क्या यही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है? पनवाड़ी को भी ये बात समझ आ रही है। अमेरिका ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया तो अब चीन ही सही। चीन क्या तुम्हारे लिए हाथ खोल के खड़ा हुआ है।