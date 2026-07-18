तानाशाह सरकारें जन आंदोलनों से डरती हैं, सोनम वांगचुक को जबरन उठाने पर भड़की AAP
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस द्वारा एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाए जाने की कड़ी आलोचना की। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। पार्टी ने छात्रों से आंदोलन जारी रखने की अपील की। साथ ही कहा कि तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारें जन आंदोलनों से डरती हैं।
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाए जाने की कड़ी आलोचना की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि भूख हड़ताल के दौरान केंद्र के किसी भी प्रतिनिधि ने उनसे बात नहीं की। आप नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जंतर-मंतर पर जमा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया।
संजय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि यह कार्रवाई 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च से पहले की गई। उन्होंने युवाओं से वांगचुक के आंदोलन का समर्थन जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के जरिए आंदोलन को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी।
कैमरों से बचने को सफेद चादरें बिछा दीं
आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल में घुस आए और ऑपरेशन के दौरान कैमरों की नजर से बचने के लिए सफेद चादरें बिछा दीं। उनका दावा था कि ऐसा वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को वीडियो में कैद होने से रोकने के लिए किया गया था।
आंदोलनों को बल से खत्म नहीं किया जा सकता
वहीं, आप विधायक संजीव झा ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारें जन आंदोलनों से डरती हैं। झा ने कहा कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने के प्रयास अंततः उलटे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलनों को बल या धमकी से खत्म नहीं किया जा सकता।
डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती कराया गया
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोनम वांगचुक को बिगड़ती सेहत के कारण दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए डॉक्टरों की सलाह के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की जिससे थोड़ी अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पुलिस ने बहुत संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया।
सोनम वांगचुक और 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आईसा) के तीन एक्टिविस्ट 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे उस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं जो नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में किया जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वांगचुक की सेहत की नियमित रूप से जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित मेडिकल मदद दी जाए। शुक्रवार को डॉक्टरों ने बताया कि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का वजन लगभग 9.5 किलोग्राम कम हो गया है। हालांकि, वांगचुक ने कहा था कि अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद वे भूख हड़ताल जारी रखने के लिए दृढ़ हैं।
शनिवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेडिकल सलाह और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सेहत बिगड़ने पर वांगचुक को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, आईसा के सदस्य नेहा, आमीन और मनीष ने विरोध स्थल पर 21वें दिन भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। आईसा के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने उनके चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई और पुलिस को उन्हें जबरदस्ती हटाने से रोका।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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