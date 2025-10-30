AAP बोली, लैब में घूम रहे कुत्ते, इंचार्ज मोबाइल में व्यस्त; VIDEO शेयर कर दिल्ली सरकार को घेरा

संक्षेप: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'लैब में घूमते कुत्ते' आप पहले भी राजधानी दिल्ली में बढ़ते पलूशन, यमुना के पानी में झाग और छठ पर अलग घाट बनाने और कृत्रिम बारिश में असफलता पर लगातार निशाना साधे हुए है।

आम आदमी पार्टी ने ओखला सीवेज टेस्टिंग लेबोरेटरी का वीडियो शेयर कर दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'लैब में घूमते कुत्ते' आप पहले भी राजधानी दिल्ली में बढ़ते पलूशन, यमुना के पानी में झाग और छठ पर अलग घाट बनाने और कृत्रिम बारिश में असफलता पर लगातार निशाना साधे हुए है।

2022 में आप ने किया था अपग्रेड दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा- यह BJP दिल्ली सरकार का ओखला सीवेज टेस्टिंग लेबोरेटरी है। इसे 2022 में AAP सरकार द्वारा अपग्रेड किया गया था और यह NABL और ISO certified भी मान्यता प्राप्त था। यह लैब भारत में PHED के बीच सीवेज टेस्टिंग में NABL प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली लैब थी, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री पर आधारित अधिकतम टेस्ट थे।

लैब ने खो दिया अपना स्टेटस सौरभ ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा- लेबोरेटरी ने अब NABL और ISO दोनों स्टेटस खो दिया है। यहां लैब में कुत्ते घूम रहे हैं। इंचार्ज मोबाइल में व्यस्त है। यह लैब यमुना, नालों और अधिकतम STPs में पानी के टेस्टिंग के लिए है।

शेयर किए गए वीडियो में क्या? वीडियो में एक लैब दिखाई देती है, जहां कई तरह की मशीने देखी जा सकती हैं। इसी वीडियो में एक बेंच के नीचे एक कुत्ता लेटा हुआ दिखाई देता है। वहीं ऑफिस के अंदर एक महिला कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करती दिखाई देती हैं। हालांकि आप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में और कोई कमी नहीं दिखाई देती है।