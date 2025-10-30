Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAap shared a video of a sewage testing laboratory and criticized the Delhi government.
AAP बोली, लैब में घूम रहे कुत्ते, इंचार्ज मोबाइल में व्यस्त; VIDEO शेयर कर दिल्ली सरकार को घेरा

AAP बोली, लैब में घूम रहे कुत्ते, इंचार्ज मोबाइल में व्यस्त; VIDEO शेयर कर दिल्ली सरकार को घेरा

संक्षेप: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'लैब में घूमते कुत्ते' आप पहले भी राजधानी दिल्ली में बढ़ते पलूशन, यमुना के पानी में झाग और छठ पर अलग घाट बनाने और कृत्रिम बारिश में असफलता पर लगातार निशाना साधे हुए है।

Thu, 30 Oct 2025 12:57 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आम आदमी पार्टी ने ओखला सीवेज टेस्टिंग लेबोरेटरी का वीडियो शेयर कर दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'लैब में घूमते कुत्ते' आप पहले भी राजधानी दिल्ली में बढ़ते पलूशन, यमुना के पानी में झाग और छठ पर अलग घाट बनाने और कृत्रिम बारिश में असफलता पर लगातार निशाना साधे हुए है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2022 में आप ने किया था अपग्रेड

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा- यह BJP दिल्ली सरकार का ओखला सीवेज टेस्टिंग लेबोरेटरी है। इसे 2022 में AAP सरकार द्वारा अपग्रेड किया गया था और यह NABL और ISO certified भी मान्यता प्राप्त था। यह लैब भारत में PHED के बीच सीवेज टेस्टिंग में NABL प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली लैब थी, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री पर आधारित अधिकतम टेस्ट थे।

लैब ने खो दिया अपना स्टेटस

सौरभ ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा- लेबोरेटरी ने अब NABL और ISO दोनों स्टेटस खो दिया है। यहां लैब में कुत्ते घूम रहे हैं। इंचार्ज मोबाइल में व्यस्त है। यह लैब यमुना, नालों और अधिकतम STPs में पानी के टेस्टिंग के लिए है।

शेयर किए गए वीडियो में क्या?

वीडियो में एक लैब दिखाई देती है, जहां कई तरह की मशीने देखी जा सकती हैं। इसी वीडियो में एक बेंच के नीचे एक कुत्ता लेटा हुआ दिखाई देता है। वहीं ऑफिस के अंदर एक महिला कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करती दिखाई देती हैं। हालांकि आप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में और कोई कमी नहीं दिखाई देती है।

इससे पहले भी कई आरोप लगाए

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर इससे पहले भी कई आरोप लगाए हैं। पहला, दिल्ली सरकार ने दिवाली की रात पलूशन को मापने वाले यंत्रों को बंद करवाकर AQI डाटा के साथ छेड़छाड़ की। भाजपा सरकार दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर ड्रामाबाजी कर रही है। छठ पूजा के दौरान यमुना साफ नहीं कर पाए, बल्कि झूठे दावे किए और नकली यमुना का निर्माण किया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।