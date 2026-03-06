Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'बड़े बेआबरू होकर…कर्मों की सजा जरूर', दिल्ली के LG वीके सक्सेना के ट्रांसफर पर AAP का तंज

Mar 06, 2026 09:18 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाए जाने पर चुटकी लेते हुए तीखा तंज कसा है। 'आप' ने नेता ने कहा कि गरीबों की बददुआ हमेशा इनका पीछा करेंगी और ईश्वर इन्हें इनके कर्मों की सजा जरूर देंगे। 

'बड़े बेआबरू होकर…कर्मों की सजा जरूर', दिल्ली के LG वीके सक्सेना के ट्रांसफर पर AAP का तंज

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाए जाने पर चुटकी लेते हुए तीखा तंज कसा है। 'आप' ने नेता ने कहा कि गरीबों की बददुआ हमेशा इनका पीछा करेंगी और ईश्वर इन्हें इनके कर्मों की सजा जरूर देंगे।

ये भी पढ़ें:…तो राजनीति छोड़ दूंगा; जंतर-मंतर से अरविंद केजरीवाल ने दे दिया चैलेंज

दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक पोस्ट कर लिखा, ''बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकले, LG विनय सक्सेना ने आते ही एक्साइज मामले को उठाना शुरू किया, अपने चहेते अफसरों से फर्जी जांच करवाई। मगर सारी नौटंकी कोर्ट में धरी की धरी रह गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोदी सरकार की CBI और उसकी कार्यप्रणाली को नंगा कर दिया। LG को दण्ड मिलना तय था। इसलिए यमुना के स्वयं घोषित एक्सपर्ट यमुना को और गंदा छोड़ कर चल दिए हैं। इन्होंने जिन गरीबों को सताया है , जिनकी मृत्यु का ये कारण बने हैं, जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला है , उनकी और उनके परिवारों की बद्दुआ इनका पीछा हमेशा करेंगी। इनको इनके कर्मों की सजा ईश्वर जरूर देंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में, ये ईश्वर तय करेंगे।''

आम आदमी पार्टी की सरकार से लगातार रहा टकराव

दिल्ली के उपराज्यपाल रहे विनय कुमार सक्सेना को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सक्सेना लगभग चार सालों तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। इस दौरान, शासन और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्सेना का तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ कई बार टकराव हुआ। सक्सेना ने 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिससे राजनीतिक विवाद हुआ था। पूर्व दिल्ली सरकार ने उन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और अधिकारियों के तबादलों में शक्ति दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें:प्रकोप हो, पीड़ा मिले; क्यों LG के लिए ऐसी कामना करने लगे सौरभ भारद्वाज

46 महीने का रहा कार्यकाल

विनय सक्सेना ने 26 मई 2022 को यह पदभार संभाला था, उनका कार्यकाल लगभग 46 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने न केवल खुद जमीन पर उतारकर दिल्ली की सूरत बदली, बल्कि उनके कार्यकाल में ही भाजपा ढाई दशक से ज्यादा समय बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही उन्हें किसी नई जगह जिम्मेदारी देने की चर्चाएं चल रही थीं, जिसकी घोषणा आखिरकार गुरुवार को हो गई।

भाजपा सरकार बनने के बाद सड़क पर कम दिखे

विनय सक्सेना कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली में सड़कों से लेकर नालों तक की सफाई के लिए वह खुद जमीन पर उतरे। दिल्ली में डीडीए को साथ लेकर उन्होंने कई नए पार्क एवं पर्यटन स्थल विकसित किए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को कथित शराब घोटाले की शिकायत भिजवाने से लेकर ‘आप’ नेताओं के जेल जाने तक में शिकायतें उनकी तरफ से ही भेजी गई थीं, लेकिन दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से वह जमीनी स्तर पर कम ही देखे गए।

ये भी पढ़ें:आज चुनाव कराकर देख लो…; कोर्ट से आरोप मुक्त होते ही केजरीवाल की खुली चुनौती
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Aam Aadmi Party AAP Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।