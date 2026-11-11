आंखों पर काली पट्टी बांध आप नेताओं ने किया प्रदर्शन, बोले- ‘CAQM आयोग धृतराष्ट्र बन गया है’
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ CAQM के दफ्तर पहुंचे। आप नेताओं ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि दिल्ली सरकार AQI मॉनीटरिंग स्टेशन के ऊपर पानी छिड़ककर रीडिंग के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को बेवकूफ बना रही है।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ CAQM के दफ्तर पहुंचे। आप नेताओं ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि दिल्ली सरकार AQI मॉनीटरिंग स्टेशन के ऊपर पानी छिड़ककर रीडिंग के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस बार आप नेता ने CAQM पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि AQI रीडिंग में छेड़छाड़ की शिकायत के बावजूद CAQM की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके साथ ही आयोग के चेयरमैने मिल भी नहीं रहे हैं।
दिल्ली में साफ हवा के लिए CAQM जिम्मेदार, आप
आप नेता ने CAQM दफ्तर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा- “दीवाली की रात को सरकार ने AQI मॉनीटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिए थे, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि दीवाली पर पटाखों के द्वारा कितना प्रदूषण हुआ है। इसकी शिकायत बीते साल सुप्रीम कोर्ट को की गई थी। उसने CAQM को आदेश दिया था कि इसके ऊपर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। CAQM साफ हवा के लिए जिम्मेदार आयोग है। इस साल भी दिल्ली की सरकार ने दिवाली की रात को AQI मॉनीटरिंग स्टेशन पर डेटा लेना बंद कर दिया। जहां-जहां पलूशन के हॉटस्पॉट हैं, वहां इन स्टेशनों के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। जहांगीपुरी जैसे इलाकों में। हमने इसका वीडियो भी दिया है।”
AQI से छेड़छाड़, लेकिन CAQM ने नहीं लिया एक्शन
हरे-भरे इलाकों में नए AQI स्टेशनों को लगाकर गणित के हिसाब से AQI कम करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फ्रॉड किया जा रहा है। हमने इसकी लिखित शिकायत CAQM के चेयरमैन साहब को दी। 10 दिन हो गए, लेकिन CAQM ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया। दोबारा पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा तो ये भी नहीं दिया।
CAQM आयोग को आप ने बताया धृतराष्ट्र
आप नेता ने तंज भरे लहजे में कहा- CAQM आयोग धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। ये बड़े-बड़े बाबू जिनको चेयरमैने और सेक्रेटरी बनाया गया है, ये टैक्सपेयर के पैसे से सैलरी, गाड़ी बंगला ले रहे है, लेकिन काम नहीं कर रहे। इसका क्या फायदा। हम यहां धरना देने नहीं आए हैं। हल्ला करने नहीं आए। हम सिर्फ मिलने आए। लेकिन गेट बंद कर दिया। मिलने नहीं दे रहे। डिटेन करने के लिए पुलिस भेज दी है। खुल्लम खुल्ला सरकार AQI के डाटा के साथ फ्रॉड कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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