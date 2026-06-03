3 मिनट दूर था स्टेशन, फिर भी 45 मिनट लेट आईं दमकल; AAP नेता ने दिल्ली की घटना को बताया ‘अंतर्राष्ट्रीय शर्म’
भारद्वाज ने कहा, 'विवेक विहार में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी में प्रेशर नहीं था। नौ लोगों की मौत हो गई। कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब, यहां मालवीय नगर की ताजा घटना में 21 लोग जलकर मर गए हैं।'
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल (BnB) में बुधवार को लगी भीषण आग में 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इस अग्निकांड को आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय शर्म बताया है, साथ ही आग बुझाने के काम में देरी होने का आरोप लगाते हुए इसे सिस्टम की नाकामी बताया है। उनका कहना है कि इलाके की बिजली आपूर्ति भी समय पर बंद नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी में बार-बार हो रही आग की घटनाओं को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला, और कहा है कि हर बड़े हादसे के बाद कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन कभी किसी की जवाबदेही तय नहीं होती।
बुधवार को हुई घटना के बाद AAP नेता ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'अंतर्राष्ट्रीय शर्म!! मालवीय नगर आग में 21 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर-ब्रिगेड '45 मिनट' देर से पहुंची। स्थानीय लोगों को विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए गद्दे बिछाने पड़े। पुलिस स्टेशन के पीछे फायरब्रिगेड स्टेशन है और घटनास्थल से मात्र 3 मिनट की दूरी पर है। लेकिन इसके बाद भी फायर ब्रिगेड को आने में 45 मिनट क्यों लगे? बिजली के तारों में धमाकों से पता चलता है कि इलाके की बिजली सप्लाई भी समय पर बंद नहीं की गई थी।'
भारद्वाज बोले- सरकार सिर्फ दावे करती है, जवाबदेही तय नहीं करती
इसके अलावा मीडिया से बातचीत में भारद्वाज ने पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी में भीषण अग्निकांड की घटनाएं अब एक आम बात बन गई हैं, और खास बात यह है कि इसके लिए किसी की कोई जवाबदेही भी तय नहीं होती। उन्होंने कहा, 'देखिए, फरवरी में पालम में आग लगी थी। नौ लोग जिंदा जल गए थे, जिनमें तीन लड़कियां भी शामिल थीं। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली और फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। यह बात सबके सामने आई थी। सरकार ने कहा था कि वे जांच करवाएंगे। तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।'
आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह की कमियां दूसरे मामलों में भी देखने को मिलीं। भारद्वाज ने कहा, 'विवेक विहार में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी में प्रेशर नहीं था। नौ लोगों की मौत हो गई। कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब, यहां मालवीय नगर की ताजा घटना में 21 लोग जलकर मर गए हैं।'
भारद्वाज का आरोप- यहां भी 45 मिनट देरी से आई दमकल
आग बुझाने में हुई देरी को लेकर अधिकारियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम बहुत खराब है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद, उन्हें पहुंचने में 45 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक का समय लग जाता है। वे यहां भी डेढ़ घंटे बाद पहुंचे थे।'
AAP नेता ने कहा- आरोपियों को बचाने सक्रिय हुई टूलकिट
उन्होंने सरकार पर जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपना 'टूलकिट' एक्टिवेट कर दिया है... वे गरीब लोग जो जरूरत की वजह से अफ्रीका और दूसरे देशों से यहां आए थे, और छोटे-छोटे घरों और होटलों में रह रहे थे... आप उन पर दोष मढ़ रहे हैं। जो लोग आग में मारे गए हैं, उन्हीं पर उनकी मौत का दोष डाला जाएगा, मंत्री और CM चुप रहेंगे , सारा काम टूलकिट करेगी, नाम सूत्रों का रहेगा।'
भारद्वाज ने अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा, 'सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों पर दोष मत मढ़िए। सरकार को यह कहना चाहिए कि हमारी फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, हमें इसका खेद है, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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