आम आदमी पार्टी ने बालेन शाह के भारत दौरे के बीच भाजपा पर हमला बोला है। 'आप' ने नेपाल के जेन-जी को याद दिलाते हुए कहा कि पहले जेन-जी आंदोलन को गालियां देने वाले लोग अब बालेन शाह को भारत बुलाकर अपने साथ खड़ा कर रहे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने बालेन शाह के भारत दौरे के बीच जेन-जी के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। 'आप' के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि भाजपा के नेता जब पहले नेपाल के लोगों और जेन-जी आंदोलन को गालियां देते थे तो अब क्यों बालेन शाह को भारत बुला लिया।

'आप' के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "नेपाल में तो छात्रों का एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, 'जेन जी' (Gen Z) का आंदोलन हुआ था। उस 'जेन जी' के आंदोलन के हीरो थे बालेन शाह। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता और कार्यकर्ता तो नेपाल के लोगों और 'जेन जी' के आंदोलन को गालियां देते हैं। अब आप क्यों उनको यहां पर बुला रहे हैं, कैसे आप उन्हें अपने साथ खड़े कर रहे है। इसका मतलब तो 'जेन जी' का आंदोलन सही था। उससे जो नेता उभर कर आए वो भी सही थे, आपने आज उन्हें मान्यता दे दी।

नितिन नवीन के चंडीगढ़ दौरे को बताया शर्मनाक इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चंडीगढ़ दौरे पर कहा कि यह वाकई शर्मनाक है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में शामिल हो रहे हैं। यह वही चुनाव है, जिसमें मेयर पद के चुनाव के दौरान भाजपा का एक पार्षद—जो पीठासीन अधिकारी की भूमिका में था,कैमरे पर धांधली करते हुए पकड़ा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। यह बेहद शर्मनाक है।

दोनों देशों के दोस्ताना रिश्ते को मिलेगी मजबूती बता दें कि, प्रधानमंत्री शाह सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह महात्मा गांधी की समाधि 'राजघाट' भी जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा था कि दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। बयान में कहा गया, "भारत और नेपाल के बीच करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव पर आधारित हैं।" इसमें व्यापार, विकास, ऊर्जा, जल संसाधन और भौतिक व डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में सहयोग का भी जिक्र किया गया है।