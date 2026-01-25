झाग आ गया; दूषित यमुना दिखा AAP नेता ने कपिल मिश्रा को कौन सी बात याद दिलाई?

संक्षेप: Yamuna Water Pollution: सौरभ ने अपने एक्स हैंडल से यमुना नदी और उसमें भरा सफेद प्रदूषित झाग तैर रहा है। देखने पर किसी बर्फ से दिख रही यमुना वास्तव में दूषित है। इसी का वीडियो डाल सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि झाग आ गया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे आगे रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भुनाया और आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर बैठ गई। बीते साल छठ में रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कैमरे पर यह दंभ भरा था कि अरविंद केजरीवाल के जाते ही झाग भी चला गया। साफ यमुना के दावे पर आज आप नेता और दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने यही बात याद दिलाई है। सौरभ ने झाग से सफेद पड़ी यमुना नदी का वीडियो दिखाकर कपिल मिश्रा को उनकी ही बातक याद दिलाई है।

सौरभ ने अपने एक्स हैंडल से यमुना नदी और उसमें भरा सफेद प्रदूषित झाग तैर रहा है। देखने पर किसी बर्फ से दिख रही यमुना वास्तव में दूषित है। इसी का वीडियो डाल सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि झाग आ गया। इसके लिए उन्होंने कपिल मिश्रा के 29 अक्टूबर 2025 वाला एक पोस्ट भी याद दिलाया जिसमें कपिल ने लिखा था कि केजरीवाल गया झाग गया।