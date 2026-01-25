झाग आ गया; दूषित यमुना दिखा AAP नेता ने कपिल मिश्रा को कौन सी बात याद दिलाई?
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे आगे रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भुनाया और आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर बैठ गई। बीते साल छठ में रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कैमरे पर यह दंभ भरा था कि अरविंद केजरीवाल के जाते ही झाग भी चला गया। साफ यमुना के दावे पर आज आप नेता और दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने यही बात याद दिलाई है। सौरभ ने झाग से सफेद पड़ी यमुना नदी का वीडियो दिखाकर कपिल मिश्रा को उनकी ही बातक याद दिलाई है।
सौरभ ने अपने एक्स हैंडल से यमुना नदी और उसमें भरा सफेद प्रदूषित झाग तैर रहा है। देखने पर किसी बर्फ से दिख रही यमुना वास्तव में दूषित है। इसी का वीडियो डाल सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि झाग आ गया। इसके लिए उन्होंने कपिल मिश्रा के 29 अक्टूबर 2025 वाला एक पोस्ट भी याद दिलाया जिसमें कपिल ने लिखा था कि केजरीवाल गया झाग गया।
दरअसल तब कपिल मिश्रा ने कहा था कि केजरीवाल गया, झाग गया। इस बार यमुना में कोई झाग नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद हर घाट का दौरा किया है। दिल्ली में अब तक ऐसी अच्छी सरकार सत्ता में नहीं आई थी। जिन लोगों ने यमुना को प्रदूषित किया और छठ पर पाबंदी लगाई, दिल्ली की जनता ने अब उन्हें ही 'बैन' कर दिया है। तब कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मिश्रा ने यमुना नदी को साफ करने के लिए मौजूदा सरकार के प्रयासों की तारीफ की थी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में नदी में बिल्कुल भी जहरीला झाग नहीं है।