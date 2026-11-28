परिसीमन के बाद लोग वोट नहीं भी करते तो 25 सालों तक कैसे जीत सकती है BJP; AAP के सौरभ भारद्वाज का क्या गणित
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया हैकि बीजेपी अपने स्ट्रॉंग होल्ड वाली जगहों को उन जगहों से जोड़ देगी जहां विपक्ष के वोटर ज्यादा हैं और एक ऐसा नया क्षेत्र बना देगी जिसमें अपने आप बीजेपी समर्थकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी।
आम आदमी पार्टी परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि इसके जरिए बीजेपी वोट ना पाकर भी 25 सालों तक सत्ता में बनी रह सकती है। दिल्ली में आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसका पूरा गणित समझाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉंग होल्ड वाली जगहों को उन जगहों से जोड़ देगी जहां विपक्ष के वोटर ज्यादा हैं और एक ऐसा नया क्षेत्र बना देगी जिसमें अपने आप बीजेपी समर्थकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी ऐसे एक नहीं कई क्षेत्र बनाएगी और चुनाव जीत जाएगी।
सौरभ भारद्वाज ने ऑरेंज और ब्लू डॉट से इस पूरे गणित को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मान लीजिए किसी राज्य में बीजेपी के 20 स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं यानी 40 फीसदी इलाके हैं और विपक्ष के 30 स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं यानी 60 फीसदी इलाके हैं। अगर इमानदारी से परिसीमन और चुनाव हों तो 60 फीसदी सीटों पर विपक्ष की जीत होनी चाहिए और 40 फीसदी सीटों पर बीजेपी की जीत होनी चाहिए और सरकार विपक्ष की बननी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी को इसमें परिसीमन की छूट मिली तो क्षेत्रों को कुछ इस तरह बांटा जाएगा कि चाहें या ना चाहें बीजेपी ही जीतेगी।
'जहां विपक्ष के वोटर ज्यादा, वहां की संख्या हो जाएगी कम'
सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो 40 इलाके बीजेपी के हैं उन्हें विपक्ष के इलाकों के साथ मिलाकर ऐसी सीट बना दी जाएगी जहां बीजेपी के समर्थक अपने आप ज्यादा हो जएंगे और विपक्ष के घट जाएंगे और ऐसी एक नहीं कई सारी नई सीटें बनाई जाएंगी। इसके अलावा उन सीटों की संख्या घटा दी जाएगी जहां विपक्ष के समर्थक ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी।
'असम जम्मू-कश्मीर की तरह तय होगा चुनाव क्षेत्र'
इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि ये परिसीमन विधेयक नहीं, बीजेपी जिताओ विधेयक है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, यह कोई 'परिसीमन विधेयक' नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह एक 'बीजेपी जिताओ' विधेयक है। असल में इसका नाम ही 'बीजेपी जिताओ' विधेयक होना चाहिए। यह बिल्कुल भी परिसीमन विधेयक नहीं है। एक बार जब यह विधेयक पास हो जाएगा, तो चुनाव क्षेत्रों को तय करने की प्रक्रिया उसी पैटर्न पर चलेगी, जो हमने असम और जम्मू-कश्मीर में देखी थी और पूरे देश को पता होना चाहिए कि वहां क्या हुआ था।
उन्होंने कहा, असम में, एक लोकसभा क्षेत्र 26 लाख की आबादी वाला बनाया गया, जबकि दूसरा 12 लाख की आबादी वाला बना दिया गया। 'परिसीमन' का असल में क्या मतलब होता है? इसका मतलब है समान आबादी के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना। यही परिसीमन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने दावा किया कि यह एक 'बीजेपी जिताओ' विधेयक है। वे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को इस तरह से बनाएंगे जिससे बीजेपी को फायदा हो, और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाए
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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