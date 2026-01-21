PM मोदी का नाम लेकर सौरभ भारद्वाज क्या बोल गए? माफी भी नहीं मांगेंगे, BJP भारी नाराज

संक्षेप: सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी का नाम लेकर राष्ट्रपतियों की नियुक्ति और यहां तक की बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने माफी मांगने से भी मना कर दिया है। एक पोस्ट में कहा कि काहे की माफी जो कहा है सच कहा है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो इसपर भारी नाराज है। सौरभ ने पीएम मोदी का नाम लेकर राष्ट्रपतियों की नियुक्ति और यहां तक की बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने माफी मांगने से भी मना कर दिया है। एक पोस्ट में कहा कि काहे की माफी? जो कहा है सच कहा है। आइए जानते हैं कि आखिर विवाद है क्या...

मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सवाल- मोदी की नई भाजपा के अंदर अब मजबूत व्यक्तिव वाले और अपनी ख़ुद की राजनैतिक जमीन वाले नेताओं के लिए क्या बचा है ? ये वीडियो मोदी के व्यक्तित्व का आईना है। नितिन नबीन को बॉस कहकर वो अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं की उनको संजय जोशी या नितिन गडकरी को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती।

सौरभ ने लिखा कि मोदी ने अपने PM बनने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी मजबूत व्यक्तित्व को नहीं बैठने दिया। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनैतिक जमीन तो इतनी भी नहीं थी कि वो देश के महत्वपूर्ण 10,000 नेताओं में भी गिने जाते। उन्होंने भाजपा में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिनकी अपनी कोई अपनी जमीन नहीं थी, जो दशकों तक मोदी के आगे हल्के दिखेंगे। यहां तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोग बिठाए, जिनके सामने मोदी एकमात्र बड़े नेता दिखें।

इसपर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा भड़क गए। उन्होंने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सौरभ भारद्वाज ने जो बयान दिया, वह डॉ. बी. आर. अंबेडकर के संविधान और हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों का अपमान है। उन्होंने कल कुछ बेबुनियाद बातें कहीं, जो उनकी मजबूरी भी हैं। हालांकि मैं उनके पूरे प्रेस वक्तव्य की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन अगर आपने प्रेस वक्तव्य देखा हो, तो अंतिम की दो लाइनों को समझने की जरुरत है, उन लाइनों में उन्होंने NDA सरकार के दौरान दो राष्ट्रपतियों के चुनाव पर टिप्पणी की है।