99% रेपिस्टों को उनकी पत्नी; कुलदीप सेंगर के समर्थन में लगे नारों पर क्या बोल गई AAP

99% रेपिस्टों को उनकी पत्नी; कुलदीप सेंगर के समर्थन में लगे नारों पर क्या बोल गई AAP

संक्षेप:

Dec 28, 2025 06:17 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रविवार के दिन आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर बारी हंगामा देखने को मिला। अपनी मां के साथ आई उन्नाव रेप पीड़िता ने हाई कोर्ट के कुलदीप सेंगर को बेल देने के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और यहां तक की फांसी तक की मांग कर डाली, लेकिन इस बीच पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहान की प्लेकार्ड लिए कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाना सबका ध्यान खींच गया। इसपर अब आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कड़ी नाराजगी जताई। कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाने पर सौरभ ने महिला और उनके साथ आए लोगों को लेकर काफी कुछ कहा।

सौरभ भारद्वाज ने खुलकर जाहिर की नाराजगी

अपनी एक्स पोस्ट में कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में तख्ती लहराती महिला की फोटो साझा कर सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि लगभग 99.99% बलात्कारियों को अपनी पत्नियों और परिवारों का समर्थन मिलता है। उनके परिवार उन्हें किसी भी तरह बचाने के लिए अदालतों में महंगे वकीलों की फीस भरते हैं। हमने जम्मू के कठुआ में मासूम बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में निकाली गई "तिरंगा यात्रा" भी देखी थी। अब नए भारत में हम बलात्कारियों के समर्थन में चलाए जा रहे सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे हैं। बलात्कारियों के समर्थन में तख्तियां दिखाई जा रही हैं।

भारत के लिए कितनी शर्म की बात...

सौरभ ने आगे लिखा कि भारत के लिए कितनी शर्म की बात है! जहरीले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाद अब जंतर-मंतर पर ऐसी तख्तियां दिखाई दे रही हैं जिन पर लिखा है, "मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करता हूं"। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अदालत ने दोषी पाया है। यह कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कह रहा हो, "मैं एक बलात्कारी का समर्थन करता हूं।"

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुलदीप सेंगर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट के बेल देन वाले फैसले का विरोध हो रहा था, उसी बीच बरखा त्रेहान प्लेकार्ड लेकर वहां पहुंचीं और अपने लोगों के साथ कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाए। एक ने तो बीजेपी जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए। इन सबके अलावा, उन्नावरेप पीड़िता की मां की तबीयत खराब हुई जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News AAP Unnao News
