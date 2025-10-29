AAP सरकार भी कराने वाली थी दिल्ली में नकली बारिश, फिर क्यों नहीं बनी थी बात?

संक्षेप: दिल्ली संयोजक सौरभ ने कहा कि दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है और बीजेपी सरकार ने दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश कराने की बात कही,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने सवाल पूछा तो कहा गया कि 29 अक्टूबर को Artificial Rain कराएंगे।

दिल्ली में यमुना का मुद्दा अभी चल ही रहा था कि आम आदमी पार्टी अब कृत्रिम बारिश का मुद्दा लेकर आ गई। मंगलवार को मौसम के चलते 'सरकारी बारिश' ने हो पाने के बाद अभी इसपर ब्रेक लग गया है। आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज कल से इस विषय पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हावी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि उनकी सरकार ने भी आर्टिफिशियल बारिश कराने की मंजूरी मांगी थी पर केंद्र सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारी सरकार जब थी,तब हमने साल 2022,2023 और 2024 में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए पत्र लिखा,लेकिन दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार की तीन एजेंसियों ने अपना एक्सपर्ट सुझाव दिया। इसके बाद हमने कभी भी आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए नहीं कहा।

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हमें मंजूरी नहीं मिली पर अब दिल्ली की BJP सरकार ने जनता के टैक्स के रुपये अपनी इस नौटंकी में उड़ा दिए। उन्होंने आगे बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम वर्षा कराने की अनुमति मांगी थी तब केंद्र सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था

केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इसके पीछे कारण बताते हुए कहा था कि तमाम वजहों से दिल्ली में Cloud Seeding नहीं कराई जा सकती है और इस दौरान जो केमिकल इस्तेमाल होता है,उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। जब केंद्र सरकार की तीन एजेंसियों ने अपना सुझाव दिया था तो BJP सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों से यह नौटंकी और सर्कस क्यों खड़ा किया?

सौरभ ने आगे कहा कि दिल्ली की BJP सरकार अपने पीआर के चक्कर में भारत के वैज्ञानिकों की बेइज्जती करा रही है। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तब IIT कानपुर के साथ नकली बारिश को लेकर कई बार चर्चा हुई थी। पिछले साल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तीन संस्थाओं ने बताया था कि विभिन्न वजहों से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं कराई जा सकती है।