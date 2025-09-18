नई दिल्ली सीट में 10000 से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील हुई थी; AAP का दावा

सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पहले ही 42,000 वोट काटे गए थे और उसके बाद भी मात्र 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा वोट कटवाने की अपील की थी। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील की गई थी।

राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर आज फिर चुनाव आयोग पर मुखर थे। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तथ्यों को सामने रख इलेक्शन कमीशन को घेरा। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में इस साल के शुरुआत में हुए इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाए। हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली में AAP का आरोप है कि यहां 42000 वोट काटे गए और 10 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील की गई थी।

सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पहले ही 42,000 वोट काटे गए थे और उसके बाद भी मात्र 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा वोट कटवाने की अपील की थी। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील की गई थी। वोट कटवाने के लिए जिनके नाम पर आवेदन दिए गए थे, उन्होंने चुनाव आयोग में आकर कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई Application ही नहीं दी है।

सौरभ ने कहा कि पिछले 11 साल से फर्जी तरीके से देशभर में वोट काटे जा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब फर्जी तरीके से वोट काटने के मामले का खुलासा किया तब देशभर में इसकी चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने वोट काटने की अर्जी दी है, उन्हें हम बुलायेंगे। इस दौरान 11 लोग आए और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने किसी के भी वोट काटने की अपील नहीं की है।