केजरीवाल नहीं LG ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने से मना किया था; AAP का दावा

संक्षेप: आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम यमुना पर छठ मनाएंगे, लेकिन LG ने खंडन करते हुए कहा कि यमुना घाटों पर छठ नहीं होगी,केवल NGT के आदेशों का पालन होगा।

Sun, 26 Oct 2025 09:05 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में छठ त्योहार के साथ राजनीति भी गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पिछली केजरीवाल सरकार ने यमुना के घाटों पर छठ मनाने से मना किया था। वहीं आज आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यमुना पर छठ मनाने की मनाही केजरीवाल ने नहीं बल्कि एलजी वीके सक्सेना ने दी थी।

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम यमुना पर छठ मनाएंगे, लेकिन LG ने खंडन करते हुए कहा कि यमुना घाटों पर छठ नहीं होगी,केवल NGT के आदेशों का पालन होगा। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में भी LG ने 2021-22 के पुराने ऑर्डर को DDMA(Delhi Disaster Management Authority) में दोहराया। 2024 में भी DDMA ने वही पुराना आदेश दोहराया कि यमुना तट पर छठ नहीं होगी। 2025 में अब BJP की सरकार और बिहार चुनाव आने पर LG के DDMA ने अचानक परमिशन दे दी।

सौरभ ने आगे कहा कि LG के अधीन DDMA ने कोरोना के समय तय किया कि केवल कृत्रिम घाटों पर छठ मनाई जाएगी और किसी भी यमुना घाट पर छठ मनाने पर रोक लगाई थी। जबकि केजरीवाल जी ने कहा था कि कोरोना कम हो गया है तो इस रोक को हटाना चाहिए,लेकिन तब तक नए LG विनय सक्सेना आ चुके थे और उनकी DDMA ने रोक लगाई थी। भाजपा झूठ ना फैलाए और भाजपा के LG ने यमुना पर छठ पूजा रोकी थी।

भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पिछली आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2018 से 2024 तक, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के तटों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था। उन्होंने कहा कि अब जब रेखा गुप्ता की सरकार ने केवल आठ महीनों में यमुना की बुनियादी सफाई पूरी कर ली है और श्रद्धालुओं को छठ के अनुष्ठान करने के लिए प्राकृतिक घाट उपलब्ध करा दिए हैं, तो वे (AAP) हंगामा मचा रहे हैं।

