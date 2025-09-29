Ind-PAK मैचों से हुई 630 करोड़ की कमाई! AAP नेता ने अब मोदी सरकार को दिया चैलेंज

India-Pakistan Asia Cup Final: सौरभ ने अपनी इस गणित को पुख्ता करने के लिए एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें पूछा गया कि एशिया कप में हए भारत-पाकिस्तान मैचों से कितना का राजस्व मिला? भारतीय रुपये में इसकी कुल कमाई बताइए।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज शुरू से एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के हर मैच के विरोध में थे। उन्होंने तो टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी फीस पहलगाम में शहीद हुए परिवारवालों को देने का चैलेंज दिया था। सूर्या ने वो चैलेंज पूरा कर दिया,लेकिन अब दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक नए आंकड़े के साथ मोदी सरकार को चुनौती दी है। सौरभ ने दावा किया कि भारत-पाक मैचों से 490-630 करोड़ तक की कमाई हुई है,ऐसे में ये पैसे क्या भाजपा सरकार शहीद के परिवारवालों को देगी?

अपने एक्स पोस्ट में AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि सिर्फ भारत-पाकिस्तान मैचों से कुल कमाई 490 cr से 630 cr के बीच हुई है। अगर पहलवान हमले के परिवारों में वो पैसा बांटा जायेगा तो हर परिवार को 19-25 करोड़ मिलेगा। क्या भाजपा सरकार देगी? सौरभ ने अपनी इस गणित को पुख्ता करने के लिए एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें पूछा गया कि एशिया कप में हए भारत-पाकिस्तान मैचों से कितना का राजस्व मिला? भारतीय रुपये में इसकी कुल कमाई बताइए। जिसके बाद नीचे अंदाजन 490 से 630 करोड़ का आंकड़ा दिया गया।

बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान को पहले मैच में पटखनी देने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वो जीत पहलगाम हमले में मारे गए लोगों और भारतीय सेना को समर्पित की थी। इसपर सौरभ भारद्वाज ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को इतनी आसानी से समर्पित कर दिया। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने प्रसारण अधिकारों से कमाया है, विज्ञापनदाताओं से कमाया है और इस शुद्ध धंधे में आपने कमाया है, उसे 26 पहलगाम आतंकी विधवाओं को दे दो। हम भी मान जाएंगे तुमने समर्पित किया है।