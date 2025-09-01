aap saurabh bharadwaj blaims congress said they used 44 crore cash donations to defeat kejriwal in delhi elections कांग्रेस ने केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ का चंदा लिया था; AAP का एक और आरोप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaap saurabh bharadwaj blaims congress said they used 44 crore cash donations to defeat kejriwal in delhi elections

कांग्रेस ने केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ का चंदा लिया था; AAP का एक और आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के इन पैसों की जांच नहीं करा रही? हमें जब 50-50 लाख के दो चेक आए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि काली रात के अंधेरे में केजरीवाल को 1 करोड़ मिल गए। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ कैश आया तो भाजपा को चिंता ही नहीं है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:02 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस ने केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ का चंदा लिया था; AAP का एक और आरोप

लोकसभा चुनाव में साथ आने आए और दिल्ली चुनाव में राहें अलग कर लने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहने को इंडिया गठबंधन में हैं,लेकिन होकर भी नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का ताजा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। इसी कड़ी में आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ कैश के रूप में खर्च किए थे। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम पर न बीजेपी और न ही इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में AAP को नकद के रूप में चंदे में मात्र 2000 मिले, जबकि कांग्रेस को 44 करोड़ का चंदा मिला है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति से नकद में मात्र 2000 ले सकते हैं लेकिन कांग्रेस ने 44 करोड़ जुटा लिए और बीजेपी सरकार ने इसकी जांच तक नहीं कराई।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के इन पैसों की जांच नहीं करा रही? हमें जब 50-50 लाख के दो चेक आए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि काली रात के अंधेरे में केजरीवाल को 1 करोड़ मिल गए। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ कैश आया तो भाजपा को चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि वो 44 करोड़ अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए आए थे। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फायदा था।

सौरभ ने आगे कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में हजारों वोट कटवाए गए और हजारों फर्जी वोट जुड़वाए गए थे। इसको लेकर AAP नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन नई दिल्ली से ही कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित और कांग्रेस को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कांग्रेस को यह सब बढ़िया लग रहा था। जिस वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की, वही बात हम दिसंबर से बता रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली पर फिर भी चुप रहे।