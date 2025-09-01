कांग्रेस ने केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ का चंदा लिया था; AAP का एक और आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के इन पैसों की जांच नहीं करा रही? हमें जब 50-50 लाख के दो चेक आए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि काली रात के अंधेरे में केजरीवाल को 1 करोड़ मिल गए। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ कैश आया तो भाजपा को चिंता ही नहीं है।

लोकसभा चुनाव में साथ आने आए और दिल्ली चुनाव में राहें अलग कर लने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहने को इंडिया गठबंधन में हैं,लेकिन होकर भी नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का ताजा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। इसी कड़ी में आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ कैश के रूप में खर्च किए थे। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम पर न बीजेपी और न ही इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में AAP को नकद के रूप में चंदे में मात्र 2000 मिले, जबकि कांग्रेस को 44 करोड़ का चंदा मिला है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति से नकद में मात्र 2000 ले सकते हैं लेकिन कांग्रेस ने 44 करोड़ जुटा लिए और बीजेपी सरकार ने इसकी जांच तक नहीं कराई।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के इन पैसों की जांच नहीं करा रही? हमें जब 50-50 लाख के दो चेक आए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि काली रात के अंधेरे में केजरीवाल को 1 करोड़ मिल गए। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ कैश आया तो भाजपा को चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि वो 44 करोड़ अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए आए थे। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फायदा था।