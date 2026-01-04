Hindustan Hindi News
देवकीनंदन ठाकुर कहां थे जब; BAN खिलाड़ी पर शाहरुख खान को घेरा तो AAP ने पूछे कई सवाल

देवकीनंदन ठाकुर कहां थे जब; BAN खिलाड़ी पर शाहरुख खान को घेरा तो AAP ने पूछे कई सवाल

संक्षेप:

बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी प्लेयर के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को दोषी ठहराया है। अब आम आदमी पार्टी ने देवकीनंदन ठाकुर से ही सवाल कर दिए।

Jan 04, 2026 12:15 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स में बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। बीसीसीई ने विवाद को देखते हुए केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करवा दिया है। बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी प्लेयर के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को दोषी ठहराया है। अब आम आदमी पार्टी ने देवकीनंदन ठाकुर से ही सवाल कर दिए।

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से पूछा कि देवकी नंदन ठाकुर तब कहां थे जब मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण दी और वह अब भी भारत में हैं, जहां उन्हें 'बिरयानी' खिलाई जा रही है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई मैच खेले। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताने बांग्लादेश गए थे। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं।

आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई (BCCI) के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के सीजन से बाहर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को देखते हुए यह कदम बिल्कुल सही है।

इस विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा, "मैं इस फैसले के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, ऐसे में उस देश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेले, यह स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने केकेआर के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "केकेआर के मालिक (शाहरुख खान) ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यह बड़े दुख की बात है कि वह हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं।"

