आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स में बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। बीसीसीई ने विवाद को देखते हुए केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करवा दिया है। बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी प्लेयर के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को दोषी ठहराया है। अब आम आदमी पार्टी ने देवकीनंदन ठाकुर से ही सवाल कर दिए।

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से पूछा कि देवकी नंदन ठाकुर तब कहां थे जब मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण दी और वह अब भी भारत में हैं, जहां उन्हें 'बिरयानी' खिलाई जा रही है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई मैच खेले। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताने बांग्लादेश गए थे। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं।

आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई (BCCI) के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के सीजन से बाहर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को देखते हुए यह कदम बिल्कुल सही है।