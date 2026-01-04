'PM के घर का भी ऑडिट जरूर हुआ होगा...', CAG रिपोर्ट पर सौरभ ने BJP को घेरा

संक्षेप: बीजेपी ने केजरीवाल के नए बंगले को 'शीशमहल' करार दिया था। अब एकबार फिर दिल्ली में इसपर घमासान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार 'शीशमहल' समेत 3 कैग रिपोर्ट पेश करने जा रही है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी काफी हमलावर थी। इसका फायदा बीजेपी को मिला भी था। बीजेपी ने केजरीवाल के नए बंगले को 'शीशमहल' करार दिया था। अब एकबार फिर दिल्ली में इसपर घमासान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार 'शीशमहल' समेत 3 कैग रिपोर्ट पेश करने जा रही है।

आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राज्य सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ‘मुख्यमंत्री का घर बना, और दिल्ली में प्रधानमंत्री का घर भी बना। अगर कैग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का ऑडिट किया है, तो प्रधानमंत्री के घर का भी ऑडिट जरूर हुआ होगा, क्योंकि कैग एक सेंट्रल संस्था है। तो प्रधानमंत्री के घर पर कैगकी रिपोर्ट कहां है?’

आप नेता ने आगे कहा 'दिल्ली के घमंडी मंत्री और घमंडी सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोगों को छोटे लोग बता दिया। मैं आशीष सूद जी को ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली का गरीब आदमी दिलवाला है, दिल से अमीर है, पैसे से गरीब जरूर हो सकता है लेकिन उन्हें 'छोटे लोग' कहना बहुत शर्मनाक है और ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच को दर्शाता है।'