इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं; AAP ने क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश के दावे का उड़ाया मजाक

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण संकट को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बड़ी तैयारियों के बाद मंगलवार दोपहर को क्लाउड सीडिंग के जरिए शहर में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की। हालांकि दो क्लाउड-सीडिंग परीक्षणों के बाद भी देर रात तक राजधानी में इसके असर से बारिश होने की सूचना नहीं आई। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बारिश में भाजपा का फर्जीवाड़ा बताते हुए राज्य सरकार का मजाक उड़ाया। AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि 'शहर में कृत्रिम वर्षा का कोई नामोनिशान नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने सोचा होगा देवता इंद्र करेंगे वर्षा, सरकार दिखाएगी खर्चा'। इसके थोड़ी देर बाद एक अन्य पोस्ट में भारद्वाज ने शहर में मंगलवार को हुई बारिश का आंकड़ा भी शेयर किया और बताया 'कृपया झूठे और फ़र्ज़ी दावों में ना आयें, जनता के रुपए पूरी तरह बेकार, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई।'

वहीं अपने शेयर किए वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने जोर-जोर से हंसते हुए राज्य सरकार के कृत्रिम बारिश के दावे का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने मोबाइल पर टाइम दिखाते हुए कहा, 'क्लाउड सीडिंग के काफी देर बाद भी दूर-दूर तक बारिश का कोई नामोनिशान नहीं दिख रहा है, और जो एक-दो बादल थे, वो भी इन्होंने उड़ा दिए।'

आगे उन्होंने कहा, 'दोस्तों इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं हैं। कल शाम को जब लोग छठ मना रहे थे, तब थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही थी। ऐसे में इन्होंने सोचा होगा कि बारिश तो वैसे भी होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं, और कहते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशल बारिश करा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब से कहा है कि हम आर्टिफिशल वर्षा आज कराएंगे, जो बादल थे वह भी चले गए, अब दूर-दूर तक बारिश का कोई नामोनिशान नहीं है।'

वीडियो में भारद्वाज ने आगे कहा, 'इस वक्त हम बिल्कुल लुटियंस दिल्ली में खड़े हैं, प्रवेश वर्माजी का घर बिल्कुल पड़ोस में है, प्रधानमंत्री निवास पड़ोस में है। देखिए जमीन भी सूखी पड़ी हुई है।' इसके बाद वह टंकी दिखाते हैं और कहते हैं, 'देखिए दोस्तों टंकी पर भी पूरी धूल जमी हुई है। एक बूंद भी पानी नहीं गिरा।'

सरकार की आगे की रणनीति का अनुमान लगाते हुए AAP नेता ने कहा, 'दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम बारिश करा रहे हैं, बल्कि ये किसी दिन बारिश होने देंगे और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे, ये इंद्र का क्रेडिट भी चुराकर कहेंगे कि बारिश हमने करा दी। क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा, धन्यवाद।'

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने दी क्लाउड सीडिंग की जानकारी इससे पहले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बारे में की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, 'आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया। इसके लिए सेसना (Cessna) एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी और खेकरा, बुराड़ी, नार्थ करोल बाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर से होते हुए मेरठ एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस दौरान पायरो तकनीक का उपयोग करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े। अब आईआईटी कानपुर की टीम का मानना है कि अगले कुछ घंटों में किसी भी समय दिल्ली में बारिश हो सकती है।'