आतिशी का वॉइस सैंपल नहीं लिया तो जांच कैसे, AAP ने कहा- बस कान चाहिए

'आप' ने दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को जवाब देते हुए कहा है कि इस वीडियो की जांच के लिए वॉइस सैंपल की जरूरत नहीं, सिर्फ कान चाहिए। सिरसा ने सवाल उठाया था कि जब आतिशी का वॉइस सैंपल लिया ही नहीं गया तो जांच कैसे हो गई?

Jan 16, 2026 01:32 pm IST
दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से लगाए गए आरोपों पर घमासान बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को पंजाब की एक अदालत से क्लीनचिट दिए जाने के बाद भाजपा ने उस फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठाए जिसके आधार पर अदालत ने वीडियो को फर्जी करार देते हुए सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। अब 'आप' ने दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को जवाब देते हुए कहा है कि इस वीडियो की जांच के लिए वॉइस सैंपल की जरूरत नहीं, सिर्फ कान चाहिए। सिरसा ने सवाल उठाया था कि जब आतिशी का वॉइस सैंपल लिया ही नहीं गया तो जांच कैसे हो गई?

दिल्ली में 'आप' के संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिरसा को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसमें वॉइस सैंपल की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। एक सवाल के जवाब में भारद्वाज ने कहा, 'सिरसा जी कल कह रहे थे कि आतिशी का वॉइस सैंपल तो लिया ही नहीं। आतिशी के वॉइस सैंपल की जरूरत क्या है। किसी के वॉइस में नहीं आ रहा है। गुरु शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया किसी ने। इसके लिए तो वॉइस सैंपल नहीं सिर्फ कान की जरूरत है। जिसके पास कान होंगे सुन लेगा। सिरसा जी भी ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी सुनाई दे जाएगा। वह बता क्यों नहीं देते कि इतने बजकर इतने सेकेंड पर है। वह चला क्यों नहीं देते। है ही नहीं गुरु शब्द उसके अंदर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आप उसमें गुरु शब्द डाल ही नहीं पाओगे।'

सौरभ भारद्वाज ने प्रिवलेज कमिटी की ओर से आतिशी को बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाया कि यह लेटर मीडिया तक कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा, ‘विजेंद्र गुप्ता जी समझाएं कि यह मीडिया तक कैसे पहुंचा? कैसे लीक हुआ? उनके दफ्तर से लीक हुआ तो कार्रवाई करें। यदि यह मीडिया के लिए किया जा रहा है तो प्रिवलेज की बात ही नहीं, मीडिया के लिए ही हो रहा है।’

क्या कहा था मनजिंदर सिंह सिरसा ने

एक दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया लेकिन पंजाब पुलिस उनके पाप और झूठ को छिपाने का काम कर रही है। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है। आतिशी के झूठ को छिपाने के लिए और बड़ा झूठ बोलकर छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बिना आडियो सैंपल के ही फॉरेंसिक जांच कर दी क्योंकि आडियो दिल्ली विधान सभा के पास है। पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके सिर्फ झूठ को छिपाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आतिशी का वॉइस सैंपल लिए बिना जांच कैसे की गई जबकि पंजाब पुलिस ने अपने एक अधिकारी के ऑडियो की जांच इसी आधार पर रोकी है कि वॉइस सैंपल नहीं मिला है।

