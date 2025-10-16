MCD उपचुनाव के लिए AAP ने नियुक्त किए प्रभारी, सहप्रभारी व ऑब्जर्वर; जारी की सूची, देखिए लिस्ट
संक्षेप: MCD उपचुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पिछले गुरुवार को अधिसूचना जारी कर आम जनता और अन्य हितधारकों को मतदान केंद्रों की मसौदा सूची पर अपने सुझाव और आपत्तियां देने को कहा था।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभिन्न वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रभारी, सहप्रभारी और ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए। इस बात की जानकारी AAP पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। इस दौरान अपनी पोस्ट में उन्होंने जिन 12 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, उनके लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों, सहप्रभारियों और ऑब्जर्वरों के नामों की सूची भी शेयर की और सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दीं।
|वार्ड नम्बर
|वार्ड का नाम
|प्रभारी
|सहप्रभारी
|164
|दक्षिण पुरी
|साही राम
|कृष्ण सहरावत
|163
|संगम विहार ए
|ब्रह्म सिंह तंवर
|संजय चौधरी
|173
|ग्रेटर कैलाश
|सोमदत्त
|कृष्ण जाखड़
|198
|विनोद नगर
|कुलदीप कुमार
|सुरेंद्र जगलान
|56
|शालीमार बाग बी
|जितेन्दर तोमर
|पंकज राय
|65
|अशोक विहार
|अखिलेश त्रिपाठी
|राजीव यादव
|74
|चांदनी चौक
|संजीव झा
|छोटे लाल
|76
|चांदनी महल
|चौधरी जुबेर
|साजिद खान
|120
|द्वारका बी
|जरनैल सिंह
|रमेश मटियाला
|35
|मुंडका
|ऋतुराज गोविंद
|श्रीमती राज शौकीन
|139
|नारायणा
|विशेष रवि
|अमित दुबे
|128
|दिचाऊं कला
|विनय मिश्रा
|अजय गोहर
|वार्ड नम्बर
|वार्ड का नाम
|ऑब्जर्वर
|164
|दक्षिण पुरी
|राहुल राय
|163
|संगम विहार ए
|आकाश शर्मा
|173
|ग्रेटर कैलाश
|संजय पठेला
|198
|विनोद नगर
|विनोद नौटियाल
|56
|शालीमार बाग बी
|शुभम त्रिपाठी
|65
|अशोक विहार
|धर्मेंद्र कुमार
|74
|चांदनी चौक
|धर्मेन्द्र महावर
|76
|चांदनी महल
|जनाब FI इस्माइली
|120
|द्वारका बी
|राजेश यादव (सिम्मी)
|35
|मुंडका
|सुरेन्दर सोलंकी
|139
|नारायणा
|राकेश जोशी
|128
|दिचाऊं कला
|विपिन राणा
इससे पहले पिछले गुरुवार यानी 9 अक्तूबर को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर, राष्ट्रीय राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले इन उपचुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची पर राजनीतिक दलों और जनता समेत सभी पक्षों से आपत्तियां मांगी थीं। इस सूची में मतदान क्षेत्र और भवन के साथ-साथ यह विवरण भी है कि किस मतदाता को कौन सा मतदान केंद्र आवंटित किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मतदान केंद्रों की सूची तैयार करते समय अक्टूबर 2022 के परिसीमन आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए।