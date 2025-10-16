Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP releases list of co-incharges appointed for MCD by-elections, know who got the opportunity?

MCD उपचुनाव के लिए AAP ने नियुक्त किए प्रभारी, सहप्रभारी व ऑब्जर्वर; जारी की सूची, देखिए लिस्ट

संक्षेप: MCD उपचुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पिछले गुरुवार को अधिसूचना जारी कर आम जनता और अन्य हितधारकों को मतदान केंद्रों की मसौदा सूची पर अपने सुझाव और आपत्तियां देने को कहा था।

Thu, 16 Oct 2025 07:58 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने नियुक्त किए प्रभारी, सहप्रभारी व ऑब्जर्वर; जारी की सूची, देखिए लिस्ट

दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभिन्न वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रभारी, सहप्रभारी और ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए। इस बात की जानकारी AAP पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। इस दौरान अपनी पोस्ट में उन्होंने जिन 12 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, उनके लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों, सहप्रभारियों और ऑब्जर्वरों के नामों की सूची भी शेयर की और सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दीं।

वार्ड नम्बरवार्ड का नामप्रभारीसहप्रभारी
164दक्षिण पुरीसाही रामकृष्ण सहरावत
163संगम विहार एब्रह्म सिंह तंवरसंजय चौधरी
173ग्रेटर कैलाशसोमदत्तकृष्ण जाखड़
198विनोद नगरकुलदीप कुमारसुरेंद्र जगलान
56शालीमार बाग बीजितेन्दर तोमरपंकज राय
65अशोक विहारअखिलेश त्रिपाठीराजीव यादव
74चांदनी चौकसंजीव झाछोटे लाल
76चांदनी महलचौधरी जुबेरसाजिद खान
120द्वारका बीजरनैल सिंहरमेश मटियाला
35मुंडकाऋतुराज गोविंदश्रीमती राज शौकीन
139नारायणाविशेष रविअमित दुबे
128दिचाऊं कलाविनय मिश्राअजय गोहर
वार्ड नम्बरवार्ड का नामऑब्जर्वर
164दक्षिण पुरीराहुल राय
163संगम विहार एआकाश शर्मा
173ग्रेटर कैलाशसंजय पठेला
198विनोद नगरविनोद नौटियाल
56शालीमार बाग बीशुभम त्रिपाठी
65अशोक विहारधर्मेंद्र कुमार
74चांदनी चौकधर्मेन्द्र महावर
76चांदनी महलजनाब FI इस्माइली
120द्वारका बीराजेश यादव (सिम्मी)
35मुंडकासुरेन्दर सोलंकी
139नारायणाराकेश जोशी
128दिचाऊं कलाविपिन राणा

इससे पहले पिछले गुरुवार यानी 9 अक्तूबर को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर, राष्ट्रीय राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले इन उपचुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची पर राजनीतिक दलों और जनता समेत सभी पक्षों से आपत्तियां मांगी थीं। इस सूची में मतदान क्षेत्र और भवन के साथ-साथ यह विवरण भी है कि किस मतदाता को कौन सा मतदान केंद्र आवंटित किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मतदान केंद्रों की सूची तैयार करते समय अक्टूबर 2022 के परिसीमन आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।